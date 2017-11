Shade & Federica Carta nel nuovo singolo Irraggiungibile: audio e testo + anteprima video

Il rapper torinese Vito Ventura, in arte Shade, e l’ex allieva di Amici, Federica Carta, hanno unito le forze nel nuovo bel singolo Irraggiungibile, in download digitale, in streaming e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 17 novembre 2017.

Dopo il successo dell’ultimo brano pubblicato la scorsa estate Bene Ma Non Benissimo, certificato Disco di Platino per le vendite e quasi 24 milioni di views del video ufficiale, Shade torna con questa bella canzone, anticipata da un video freestyle (subito al n.1 in tendenza su YouTube), sempre con la bella e brava Federica. Guarda il video di LA LA RAP FREESTYLE feat. FEDERICA CARTA.





Il brano narra, con l’irriverenza che contraddistingue il suo autore, la storia di un ragazzo che insegue il suo sogno d’amore, quello che desidera da una vita e che ovviamente, è appunto irraggiungibile.

L’immagine relativa alla copertina ed il video, che sarà online dal prossimo 20 Novembre, sono un ironico omaggio a “La la land”, il recente film musical vincitore di ben 6 Premi Oscar. Nell’attesa, potete gustarvi il trailer del video ufficiale, della durata 20 secondi.

Shade e Federica – Irraggiungibile testo (Download)

[Strofa 1: Shade + Insieme]

Ehi ciao come va?

Non bloccarmi anche qua

Sai non ho niente da dimostrarti e che non dimostro manco l’età

Scusa ma la miglior difesa per me è l’attacco di panico

Buchi nell’acqua ne ho fatti tanti che ho fatto a piedi l’Atlantico

E va bene, sto bene

Fra di noi c’è un cratere, puoi cadere

Fare sbagli ci viene solo insieme

Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene

E quando piango non mi vedi ma rimango in piedi

Con gli occhi puntati su quei vetri

Ho un telescopio a casa e guardo sempre su quei cieli perché tu mi scrivi solo se si allineano i pianeti

E fa male, sì ma non ci devi pensare

Nella mia testa c’è una tempesta

E non è temporaneo questo temporale

Sbaglio a chiamare, sbaglio chi amare

Niente da fare, lasciami stare, tutto normale

Abbracciati da sola che ora me ne devo andare.

[Ritornello: Federica Carta]

E forse ti sembrerò un’idiota totale

Quando ti manderò questa nota vocale

Tanto non mi rispondi mai

Tu non mi ascolti mai

E mi dicevi sempre che non sono normale

Se non riesco a dormire, ma continuo a sognare

Tanto non mi rispondi mai

E non mi ascolti mai

Resto sempre irraggiungibile.

[Strofa 2: Shade]

E ti avrei tolto tutti i vestiti

Se soltanto io avessi potuto

Ma se guardi come siamo finiti alla fine ti ho tolto soltanto il saluto

Sai che non ti chiedo aiuto

Per non sembrarti depresso

Solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso

E per quanto mi riguarda una meta vale l’altra

Vivo con la mia valigia fatta

È inutile che tu mi dica “Scappa”

Perché il destino segue la mia mappa

Ho le frasi nella pancia come se mangiassi baci perugina senza togliere la carta

Ti do quattro baci sulla guancia

Due per te, due per la doppia faccia.

[Ritornello: Federica Carta]

E forse ti sembrerò un’idiota totale

Quando ti manderò questa nota vocale

Tanto non mi rispondi mai

Tu non mi ascolti mai

E mi dicevi sempre che non sono normale

Se non riesco a dormire, ma continuo a sognare

Tanto non mi rispondi mai

E non mi ascolti mai

Resto sempre irraggiungibile.

[Ponte: Shade e Federica Carta]

E giro a vuoto e non so più chi sei, ehi

Per me sei sempre irraggiungibile

È uguale solo il numero sopra il display

Che non cancellerei.

[Ritornello: Federica Carta]

E forse ti sembrerò un’idiota totale

Quando ti manderò questa nota vocale

Tanto non mi rispondi mai

Tu non mi ascolti mai

E mi dicevi sempre che non sono normale

Se non riesco a dormire, ma continuo a sognare

Tanto non mi rispondi mai

E non mi ascolti mai

Resto sempre irraggiungibile.

















