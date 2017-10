Selena Gomez & Marshmello: ascolta il nuovo singolo Wolves + testo e traduzione

La cantautrice americana Selena Gomez e il misterioso DJ, produttore discografico e musicista Marshmello, hanno unito le forze nel nuovo bel singolo Wolves, rilasciato il 25 ottobre 2017.

Profuma di hit la nuova produzione del mascherato producer, prodotta con la collaborazione di Andrew Watt. Il due hanno anche scritto il brano, insieme alla cantante, Ali Tamposi, Louis Bell, Brian Lee & Carl Austin Rosen.





Secondo i supporters dell’ex stellina Disney, la traccia è ispirata alla malattia di Selena, il Lupus eritematoso sistemico (o Les), parola latina che significa proprio Wolves (lupi). La Gomez dichiarò nel 2013 di esserne affetta e di conseguenza, al fine di curarsi, cancellò le tappe australiane e asiatiche del suo Stars Dance Tour.

Per quel che concerne il significato, in questa nuova e bella canzone, Selena spiega il suo percorso e le azioni che ha dovuto intraprendere per ottenere l’amore di una persona.

E’ questo il concept del brano, accompagnato dal visualizer video a cui è possibile accedere cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole che lo compongono.

Selena Gomez – Wolves traduzione (Download)

[Strofa 1]

Nei tuoi occhi c’è un blu esagerato

Uno da amare e uno da lasciare

Dolcezza divina, una forte verità

Acqua o vino, non costringetemi a scegliere

[Pre-Ritornello]

Voglio sentirmi come ci sentivamo quella notte d’estate, notte ahhh

Ubriachi di un sentimento, da soli con le stelle nel cielo

[Ritornello]

Ho corso nel mezzo della giungla

Ho corso con i lupi

Per arrivare a te, per raggiungerti

Sono stata nei vicoli più bui

Ho visto il lato oscuro della luna

Per arrivare a te, per raggiungerti

Ho cercato l’amore in tutti gli sconosciuti

C’è voluto troppo per alleviare la rabbia

Tutto questo per te, sì, tutto questo per te

Ho corso nel mezzo della giungla

Ho pianto con i lupi

Per arrivare da te, per venire da te, per raggiungerti

[Drop]

Per raggiungerti

Per raggiungerti

[Strofa 2]

Le tue dita segnano sulla mia pelle

Posti in cui non sono mai stata

Ciecamente le sto seguendo

Abbatti queste barriere ed entra pure

[Pre-Ritornello]

Voglio sentirmi come ci sentivamo quella notte d’estate, notte ahhh

Ubriachi di un sentimento, da soli con le stelle nel cielo

[Ritornello]

Ho corso nel mezzo della giungla

Ho corso con i lupi

Per arrivare a te, per raggiungerti

Sono stata nei vicoli più bui

Ho visto il lato oscuro della luna

Per arrivare a te, per raggiungerti

Ho cercato l’amore in tutti gli sconosciuti

C’è voluto troppo per alleviare la rabbia

Tutto questo per te, sì, tutto questo per te

Ho corso nel mezzo della giungla

Ho pianto con i lupi

Per arrivare da te, per venire da te, per raggiungerti

[Far cadere]

Per raggiungerti

Per raggiungerti

[Ritornello]

Ho corso nel mezzo della giungla

Ho corso con i lupi

Per arrivare a te, per raggiungerti

Sono stata nei vicoli più bui

Ho visto il lato oscuro della luna

Per arrivare a te, per raggiungerti

Ho cercato l’amore in tutti gli sconosciuti

C’è voluto troppo per alleviare la rabbia

Tutto questo per te, sì, tutto questo per te

Ho corso nel mezzo della giungla

Ho pianto con i lupi

Per arrivare da te, per venire da te, per raggiungerti

Wolves testo

[Verse 1]

In your eyes, there’s a heavy blue

One to love, and one to lose

Sweet divine, a heavy truth

Water or wine, don’t make me choose

[Pre-Chorus]

I wanna feel the way that we did that summer night, night ahhh

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

[Chorus]

I’ve been running through the jungle

I’ve been running with the wolves

To get to you, to get to you

I’ve been down the darkest alleys

Saw the dark side of the moon

To get to you, to get to you

I’ve looked for love in every stranger

Took too much to ease the anger

All for you, yeah, all for you

I’ve been running through the jungle

I’ve been crying with the wolves

To get to you, to get to you, to get to you

[Drop]

To get to you

To get to you

[Verse 2]

Your fingertips trace my skin

To places I have never been

Blindly, I am following

Break down these walls and come on in

[Pre-Chorus]

I wanna feel the way that we did that summer night, night ahhh

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

[Chorus]

I’ve been running through the jungle

I’ve been running with the wolves

To get to you, to get to you

I’ve been down the darkest alleys

Saw the dark side of the moon

To get to you, to get to you

I’ve looked for love in every stranger

Took too much to ease the anger

All for you, yeah, all for you

I’ve been running through the jungle

I’ve been crying with the wolves

To get to you, to get to you, to get to you

[Drop]

To get to you

To get to you

[Chorus]

I’ve been running through the jungle

I’ve been running with the wolves

To get to you, to get to you

I’ve been down the darkest alleys

Saw the dark side of the moon

To get to you, to get to you

I’ve looked for love in every stranger

Took too much to ease the anger

All for you, yeah, all for you

I’ve been running through the jungle

I’ve been crying with the wolves

To get to you, to get to you, to get to you

















