Selena Gomez – ascolta Back To You per la colonna sonora della seconda stagione di Tredici: video, testo e traduzione

Back To You è un singolo di Selena Gomez inciso per la colonna sonora della seconda stagione di Tredici (titolo originale 13 Reasons Why), serie Netflix statunitense creata da Brian Yorkey, che vede la Gomez anche nel ruolo di produttrice esecutiva.

Il brano è stato rilasciato in data odierna come primo estratto della soundtrack (in pre-order nel formato digitale) che vedrà la luce il prossimo 18 maggio, nella quale sono presenti 20 tracce di artisti vari, tra le quali cito il recente singolo Sanctify dei Years & Years.

Scritta con la collaborazione di Parrish Warrington, Diederik van Elsas, Micah Premnath e Amy Allen e prodotta da Ian Kirkpatrick, la nuova canzone è veramente niente male e potrebbe far togliere non poche soddisfazioni alla cantautrice statunitense.

Il testo di questa ballata d’amore parla di un’incredibile cotta, l’amore che da tempo prova nei confronti di una persona e che tiene dentro. Sembra infatti che quando ne ha avuto la possibilità, non ha lasciato intendere i suoi sentimenti e il risultato è che non fa altro che pensare a questa persona, non riuscendo a togliersela dalla testa, pur sapendo che la cosa giusta sarebbe quella di starne alla larga, perché potrebbe spezzarle il cuore.

La canzone è accompagnata dal lyric video che potete gustarvi direttamente su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Testo





[Verse 1]

Took you like a shot

Thought that I could chase you with the cold evening

Let a couple years water down how I’m feeling about you (feeling about you)

And every time we talk

Every single word builds up to this moment

And I gotta convince myself I don’t want it, even though I do (even though I do)

[Chorus]

You could break my heart in two

But when it heals, it beats for you

I know it’s forward but it’s true

I wanna hold you when I’m not supposed to

When I’m lying close to someone else

You’re stuck in my head and I can’t get you out of it

If I could do it all again

I know I’d go back to you

I know I’d go back to you

I know I’d go back to you

[Verse 2]

We never got it right

Playing and replaying old conversations

Overthinking every word and I hate it

‘Cause it’s not me (’Cause it’s not me)

And what’s the point in hiding

And everybody knows we got unfinished business

And I regret it if I didn’t say this isn’t what it could be (isn’t what it could be)

[Chorus 2]

You could break my heart in two

But when it heals, it beats for you

I know it’s forward but it’s true

I wanna hold you when I’m not supposed to

When I’m lying close to someone else

You’re stuck in my head and I can’t get you out of it

If I could do it all again

I know I’d go back to you

I know I’d go back to you

I know I’d go back to you

I’d go back to you

I’d go back to you

What was there wasn’t sure

But I’d go back to you

I know I’d go back to you

[Bridge]

You can break my heart in two

But when it heals, it beats for you

I know it’s forward but it’s true

Won’t lie, I’d go back to you

You know, my thoughts are running loose

It’s just a thing you make me do

And I could fight, but what’s the use

I know I’d go back to you

[Chorus]

I wanna hold you when I’m not supposed to

When I’m lying close to someone else

You’re stuck in my head and I can’t get you out of it

If I could do it all again

I know I’d go back to you

I’d go back to you

I’d go back to you

I know I’d go back to you

(Go back to you, go back to you)

(Go back to you, go back to you)

(Go back to you, go back to you)