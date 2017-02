Sanremo 2017 compilation, l’album con le nuove canzoni dei Big e delle Nuove Proposte + le cover: tracklist

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio, si svolgerà l’attesissimo sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana, e dal 10 febbraio, sarà come di consueto disponibile l’album-compilation di Sanremo 2017, un doppio CD reperibile sia in edicola che online.

Nei due dischi sono presenti tutte le canzoni che concorreranno alla kermesse, ad eccezione di una: sto parlando del brano di Bianca Atzei “Ora esisti solo tu”, pezzo che manca all’appello in quanto la casa discografica della cantante milanese, non ha concesso i diritti per la pubblicazione.

Il primo CD racchiude 21 canzoni degli artisti big in gara, mentre il secondo disco, gli otto pezzi di Sanremo Giovani, o se preferite “Nuove Proposte”, dieci reinterpretazioni che eseguiranno i big nella serata dedicata agli omaggi ai grandi cantanti della musica italiana, più la canzone “Tutta la vita questa vita” dei La Rua, gruppo partecipante alla quindicesima edizione di Amici di Maria de Filippi, ora facente parte del roster di Universal Music.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle quaranta canzoni incluse in Sanremo compilation 2017.

Canzoni album Sanremo 2017 (Su Amazon è reperibile il CD Audio – Download)

CD 1: BIG



Elodie – Tutta colpa mia Fiorella Mannoia – Che sia benedetta Nesli e Alice Paba – Do retta a te Giusy Ferreri – Fa talmente male Samuel – Vedrai Michele Bravi – Il diario degli errori Clementino – Ragazzi Fuori Raige e Giulia Luzi – Togliamoci la voglia Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma Sergio Sylvestre – Con Te Lodovica Comello – Il cielo non mi basta Ermal Meta – Vietato morire Gigi D’Alessio – La prima stella Paola Turci – Fatti bella per te Ron – L’ottava meraviglia Alessio Bernabei – Nel mezzo di un applauso Michele Zarrillo – Mani nelle mani Fabrizio Moro – Portami Via Al Bano – Di Rose e di Spine Marco Masini – Spostato di un secondo Chiara – Nessun posto è casa mia

CD 2: Nuove Proposte & Cover

Leonardo Lamacchia – Ciò che resta (Nuove Proposte) [Video] Maldestro – Canzone per Federica (Nuove Proposte) [Video] Marianne Mirage – Le canzoni fanno male (Nuove Proposte) Lele – Ora mai (Nuove Proposte) Francesco Guasti – Universo (Nuove Proposte) [Video] Tommaso Pini – Cose che danno ansia (Nuove Proposte) [Video – Backstage Video] Valeria Farinacci – Insieme (Nuove Proposte) [Video] Braschi – Nel mare ci sono i coccodrilli (Nuove Proposte) [Video] Clementino – Svalutation (Cover) Nesli e Alice Paba – Ma il cielo è sempre più blu (Cover) Michele Zarrillo – Se tu non torni (Cover) Michele Bravi – La stagione dell’amore (Cover) Lodovica Comello – Le mille bolle blu (Cover) Marco Masini – Signor Tenente (Cover) Al Bano – Pregherò (Cover) Raige e Giulia Luzi – C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones (Cover) Ermal Meta – Amara Terra mia (Cover) Paola Turci – Un’emozione da poco (Cover) La Rua – Tutta la vita questa vita (bonus track – Sigla del Dopo Festival 2017) [Video]

Brani esclusi dalla compilation

In scaletta non è presente il solo “Ora esisti solo tu” di Bianca Atzei.













