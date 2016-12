James Arthur: guarda il video del nuovo singolo Safe Inside (testo e traduzione)

Safe Inside è la settima traccia inclusa nel secondo album in studio di James Arthur intitolato Back from the Edge, rilasciato alla fine dello scorso ottobre.

Questa bella canzone è anche la seconda estratta dal progetto del cantante ed autore inglese, vincitore dell’edizione 2012 di X Factor UK, ed arriva dopo la fortunatissima Say You Won’t Let Go, che ha ottenuto grandiosi risultati un po’ ovunque.

Safe Inside è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Jonathan Quarmby ed Emma Rohan, mentre la produzione è opera di Quarmby, Alex Beitzke r Bradley Spence.

Il brano è dedicato alla sorella minore, abbandonata dal padre quand’era piccola, il che fece assumere a James il ruolo di figura paterna. Nella canzone egli parla del rapporto con la sorellina, della crescita della stessa e della sua esperienza “genitoriale”.

E’ più o meno questo il concept del singolo, ma potete approfondire il significato delle parole in inglese tramite la mia traduzione in italiano che trovate scorrendo di poco la pagina.

Dal 25 dicembre è disponibile il video ufficiale che accompagna il brano, un filmato “intimo” che mostra anche scene felici della famiglia dell’artista classe 1988. Non so se si tratti della sua reale famiglia, anche se immagino di si, in ogni caso il videoclip è molto toccante ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

James Arthur – Safe Inside traduzione (Digital Download)

[Verse 1]

Ricordo quando eri tutta mia

Ti ho vista cambiare davanti agli occhi

Che dire

Ora che non sono il fuoco nel freddo

Ora che non sono la mano che stringi

Mentre te ne vai

[Coro]

Mi chiamerai per dirmi che va tutto bene?

Perché mi preoccupo per te tutta la notte

Non ripetere i miei errori

Non dormirò finché non sarai a casa al sicuro

Se sei a casa mi auguro solamente che sei sobria

E’ ora di andare avanti ora che sei più grande?

Non lasciarmi così

Non dormirò finché non sarai al sicuro a casa

[Verso 2]

Tutti devono trovare la propria strada

E sono certo che le cose andranno bene

Vorrei fosse la realtà

Tutto ciò che sappiamo è che il sole sorgerà

Ringrazia il cielo che esisti

È una vita bellissima

[Coro]

Mi chiamerai per dirmi che va tutto bene?

Perché mi preoccupo per te tutta la notte

Non ripetere i miei errori

Non dormirò finché non sarai a casa al sicuro

Se sei a casa mi auguro solamente che sei sobria

E’ ora di andare avanti ora che sei più grande?

Non lasciarmi così

Non dormirò finché non sarai al sicuro a casa

[Ponte]

Se ripeterai gli stessi errori

Ti amerò comunque

Tutto ciò che so è che non posso vivere senza te

Nulla di quello che posso dire

Ti cambierà in ogni caso

Tesoro, non potrei mai vivere senza di te

Non posso vivere, non posso vivere

[Coro 2]

Mi chiamerai per dirmi che va tutto bene?

Perché mi preoccupo per te tutta la notte

Non fare i miei stessi errori

Non riuscirò a dormire, non dormirò

Se sei a casa spero solo che tu sia sobria

E’ ora di andare avanti ora che sei più grande?

Non lasciarmi in questo modo

Non dormirò finché non sarai a casa al sicuro

[Conclusione]

Mi chiamerai per dirmi che stai bene

Perché sono in pensiero per te

Safe Inside – James Arthur – Testo

[Verse 1]

I remember when you were all mine

Watched you changing in front of my eyes

What can I say

Now that I’m not the fire in the cold

Now that I’m not the hand that you hold

As you’re walking away

[Chorus]

Will you call me to tell me you’re alright?

‘Cause I worry about you the whole night

Don’t repeat my mistakes

I won’t sleep ‘til you’re safe inside

If you’re home I just hope that you’re sober

Is it time to let go now you’re older?

Don’t leave me this way

I won’t sleep ‘til you’re safe inside

[Verse 2]

Everyone has to find their own way

And I’m sure things will work out okay

I wish that was the truth

All we know is the sun will rise

Thank your lucky stars that you’re alive

It’s a beautiful life

[Chorus]

Will you call me to tell me you’re alright?

‘Cause I worry about you the whole night

Don’t repeat my mistakes

I won’t sleep ‘til you’re safe inside

If you’re home I just hope that you’re sober

Is it time to let go now you’re older?

Don’t leave me this way

I won’t sleep ‘til you’re safe inside

[Bridge]

If you make the same mistakes

I will love you either way

All I know is that I can’t live without you

There is nothing I can say

That will change you anyway

Darling, I could never live without you

I can’t live, I can’t live

[Chorus 2]

Will you call me to tell me you’re alright?

‘Cause I worry about you the whole night

Don’t make my mistakes

I won’t sleep, I won’t sleep

If you’re home I just hope that you’re sober

Is it time to let go now you’re older?

Don’t leave me this way

I won’t sleep ‘til you’re safe inside

[Outro]

Will you call me to tell me you’re alright

‘Cause I worry about you

















