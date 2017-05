Rita Ora – ascolta il nuovo singolo Your Song (scritto da Ed Sheeran): video e traduzione del testo

La cantante, attrice e modella britannica Rita Ora, in data 26 maggio ha rilasciato il nuovo atteso singolo battezzato Your Song, disponibile in streaming e nei negozi digitali.

La nuova canzone è stata firmata dal cantautore Ed Sheeran con la collaborazione di Steve Mac, che ha anche curato la produzione.





Liricamente parlando, nell’orecchiabile inedito la bella Rita, che non nasconde di essere una di quelle tipe a cui piacciono solo le avventure, dice che si sta seriamente innamorando di un uomo, anche grazie ad una canzone…

Devo dire che è il singolo è decisamente radio friendly e sono certo che non deluderà i numerosi supporters della cantante.

Your Song ha tutto quello che volevo esprimere: è una canzone ricca di positività, che ti fa sentire al settimo cielo e che ti fa avere la sensazione che tutto andrà bene. E’ stato fantastico lavorare con Steve e soprattutto con l’amico Ed Sheeran, uno dei più talentuosi cantautori della nostra epoca.

Il brano è accompagnato dal lyric video che potete gustarvi nel canale Youtube di Rita cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

Rita Ora – Your Song traduzione (Download)

[Verso 1]

Stamattina mi sono svegliata con una paura

Ma posso assaporarti con la punta della lingua

Allarme senza alcun preavviso

Sei accanto a me e abbiamo fumo nei polmoni

[Pre-Ritornello 1]

La scorsa notte eravamo in estasi, baciandoci sul sedile posteriore del taxi

E a quel punto hai detto “amore, baby, torniamo al mio appartamento”

E appena svegli, non abbiamo mai provato una sensazione simile

Ho un morivo, quindi bello mio, rimetti quella canzone

[Ritornello]

Non voglio più ascoltare canzoni tristi

Voglio ascoltare solo canzoni d’amore

Ho trovato il mio cuore qui stasera

Non vuoi più cantare stupide canzoni

Vuoi solo cantare la tua canzone

Perché la tua canzone mi fa avere la sensazione di essere (o “mi fa sentire come se fossi”)

[Gancio]

Di essere innamorata, sono innamorata, sono innamorata

Sì, sai che la tua canzone mi fa avere la sensazione di essere…

[Verso 2]

Nessun timore ma credo di essermi innamorata

Non ne sono fiera

Ma io sono il tipo di ragazza che farebbe una toccata e fuga

Senza alcun rischio quindi credo che mi sta bene così

Quando bacio le tue labbra, sento il cuore battere forte

[Pre-Ritornello 2]

E adesso siamo in estasi, ballando sul tetto della casa

E poi facciamo l’amore, proprio sul divano del tuo migliore amico

E tu dici “amore, questa è la cosa più importante.”

Quindi continui a baciare la mia bocca e metti nuovamente quella canzone

[Ritornello]

Non voglio più ascoltare canzoni tristi

Voglio ascoltare solo canzoni d’amore

Ho trovato il mio cuore qui stasera

Non vuoi più cantare stupide canzoni

Vuoi solo cantare la tua canzone

Perché la tua canzone mi fa avere la sensazione di essere

[Gancio]

Di essere innamorata, sono innamorata, sono innamorata

Sono innamorata, sono innamorata, sono innamorata

Sono innamorata, sono innamorata, sono innamorata

Sì, sai che la tua canzone mi fa avere la sensazione di essere…

[Ponte]

Non voglio più ascoltare canzoni tristi

Voglio ascoltare solo canzoni d’amore

Ho trovato il mio cuore qui stasera

Non vuoi più cantare stupide canzoni

Vuoi solo cantare la tua canzone

Perché la tua canzone mi fa avere la sensazione di essere

[Ritornello]

Non voglio più ascoltare canzoni tristi

Voglio ascoltare solo canzoni d’amore

Ho trovato il mio cuore qui stasera

Non vuoi più cantare stupide canzoni

Vuoi solo cantare la tua canzone

Perché la tua canzone mi fa avere la sensazione di essere

[Gancio]

Di essere innamorata, sono innamorata, sono innamorata

Sono innamorata, sono innamorata, sono innamorata

Sono innamorata, sono innamorata, sono innamorata

Sì, sai che la tua canzone mi fa avere la sensazione di essere

Your Song – Rita Ora – Testo

[Verse 1]

I woke up with a fear this morning

But I can taste you on the tip of my tongue

Alarm without no warning

You’re by my side and we’ve got smoke in our lungs

[Pre-Chorus 1]

Last night we were way up, kissing in the back of the cab

And then you say “love, baby, let’s go back to my flat”

And when we wake up, never had a feeling like that

I got a reason, so man, put that record on again

[Chorus]

I don’t want to hear sad songs anymore

I only want to hear love songs

I found my heart up in this place tonight

Don’t want to sing mad songs anymore

I only want to sing your song

‘Cause your song’s got me feeling like I’m

[Hook]

I’m in love, I’m in love, I’m in love

Yeah, you know your song’s got me feeling like I’m

[Verse 2]

No fear but I think I’m falling

I’m not proud

But I’m usually the type of girl that would hit and run

No risk so I think I’m all in

When I kiss your lips, feel my heartbeat thump

[Pre-Chorus 2]

And now we’re way up, dancing on the roof of the house

And then we make love, right there on your best friend’s couch

And then you say “love, this is what it’s all about”

So keep on kissing my mouth and put that record on again

[Chorus]

I don’t want to hear sad songs anymore

I only want to hear love songs

I found my heart up in this place tonight

Don’t want to sing mad songs anymore

I only want to sing your song

‘Cause your song’s got me feeling like I’m

[Hook]

I’m in love, I’m in love, I’m in love

I’m in love, I’m in love, I’m in love

I’m in love, I’m in love, I’m in love

Yeah, you know your song’s got me feeling like I’m

[Bridge]

I don’t want to hear sad songs anymore

I only want to hear love songs

I found my heart up in this place tonight

Don’t want to sing mad songs anymore

I only want to sing your song

‘Cause your song’s got me feeling like I’m

[Chorus]

I don’t want to hear sad songs anymore

I only want to hear love songs

I found my heart up in this place tonight

Don’t want to sing mad songs anymore

I only want to sing your song

‘Cause your song’s got me feeling like I’m

[Hook]

I’m in love, I’m in love, I’m in love

I’m in love, I’m in love, I’m in love

I’m in love, I’m in love, I’m in love

Yeah, you know your song’s got me feeling like I’m

















