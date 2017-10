Rita Ora: guarda il video del nuovo brano Anywhere (con testo e traduzione)

In data 20 ottobre 2017, l’attrice, modella e cantautrice britannica di origine kosovara Rita Ora ha rilasciato il nuovo singolo Anywhere.

Dopo l’ottima “Your Song”, che è andata piuttosto bene in particolar modo in Gran Bretagna, la cantante ha reso disponibile questa nuova canzone, che sarà inclusa nel futuro secondo album in studio, che dopo numerosi posticipi sembra vedrà la luce a cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio dell’anno nuovo.





Il brano è stato firmato da Lee Brian D, Sir Nolan, Andrew Watt (co-autore della hit Havana di Camila Cabello feat. Young Thug e di “Let Me Love You” di DJ Snake ft. Justin Bieber), Alesso & Ali Tamposi, con produzione di Watt, Alesso & Sir Nolan.

Cliccate sulla cover in basso per accedere al solo audio su Spotify.

Anywhere é una uptempo pop decisamente gradevole, orecchiabile e radio friendly, già accompagnata dal video ufficiale girato in quel di New York, che mostra una Rita Ora in splendida forma.

Per gustarvi il filmato su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Rita Ora – Anywhere traduzione (Download)

[Strofa 1]

Quando la notte è giovane il tempo vola

La luce del giorno splende in un luogo non esposto, luogo

Gli occhi iniettati di sangue (o “occhi rossi”) cercano il sole

Paradiso, lo viviamo, e lo definiamo vacanza, vacanza

[Pre-Ritornello]

Mi stai dipingendo un sogno di cui

Non mi sento parte, non mi sento parte

[Ritornello]

Sulle colline e lontano

A milioni di chilometri da Los Angeles

Ovunque via con te

So che dobbiamo andarcene

Da qualche parte in cui nessuno conosce il nostro nome

Troveremo l’inizio di qualcosa di nuovo

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

[Post-Ritornello]

Divertente, un po’ meno divertente

Un po’ meno, per, per, per, per, me

Oh, divertente, un po’ meno divertente

Un po’ meno, per, per, per, per, me

[Strofa 2]

La verità verrà a galla quando perderemo la memoria

Cercando delle connessioni in una folla di facce vuote, facce vuote

I tuoi segreti sono l’unica cosa di cui adesso ho voglia

Il bene, il male nuovecanzoni.com e la fine

Perché posso sopportarli, posso accettarli

[Pre-Ritornello]

Mi stai dipingendo un sogno di cui

Non mi sento parte, non mi sento parte

[Ritornello]

Sulle colline e lontano

A milioni di chilometri da Los Angeles

Ovunque via con te

So che dobbiamo andarcene

Da qualche parte in cui nessuno conosce il nostro nome

Troveremo l’inizio di qualcosa di nuovo

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

[Post-Ritornello]

Divertente, un po’ meno divertente

Un po’ meno, per, per, per, per, me

Oh, divertente, un po’ meno divertente

Un po’ meno, per, per, per, per, me

[Ponte]

Portami ovunque

Oh, ovunque

Da qualche parte via con te

Portami ovunque

[Ritornello]

Sulle colline e lontano

A milioni di chilometri da Los Angeles

Ovunque via con te

So che dobbiamo andarcene

Da qualche parte in cui nessuno conosce il nostro nome

Troveremo l’inizio di qualcosa di nuovo

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

Portami ovunque, portarmi ovunque

Da qualche parte via con te

[Post-Ritornello]

Divertente, un po’ meno divertente

Un po’ meno, per, per, per, per, me

Oh

Anywhere testo

[Verse 1]

Time flies by when the night is young

Daylight shines on an unexposed location, location

Bloodshot eyes lookin’ for the sun

Paradise, we live it, and we call it a vacation, vacation

[Pre-Chorus]

You’re painting me a dream that I

Wouldn’t belong in, wouldn’t belong in

[Chorus]

Over the hills and far away

A million miles from L.A

Just anywhere away with you

I know we’ve got to get away

Someplace where no one knows our name

We’ll find the start of something new

Just take me anywhere, take me anywhere

Anywhere away with you

Just take me anywhere, take me anywhere

Anywhere away with you

[Post-Chorus]

Fun, little less fun

Little less, over, over, over, over, me

Oh, fun, little less fun

Little less, over, over, over, over, me

[Verse 2]

Truth comes out when we’re blacking out

Looking for connection in a crowd of empty faces, empty faces

Your secrets are the only thing I’m craving now

The good, and the bad, and the end

‘Cause I can take it, I can take it

[Pre-Chorus]

You’re painting me a dream that I

Wouldn’t belong in, wouldn’t belong in

[Chorus]

Over the hills and far away

A million miles from L.A

Just anywhere away with you

I know we’ve got to get away

Someplace where no one knows our name

We’ll find the start of something new

Just take me anywhere, take me anywhere

Anywhere away with you

Just take me anywhere, take me anywhere

Anywhere away with you

[Post-Chorus]

Fun, little less fun

Little less, over, over, over, over, me

Oh, fun, little less fun

Little less, over, over, over, over, me

[Bridge]

Take me anywhere

Oh, anywhere

Anywhere away with you

Take me anywhere

[Chorus]

Over the hills and far away

A million miles from L.A

Just anywhere away with you

I know we’ve got to get away

Someplace where no one knows our name

We’ll find the start of something new

Just take me anywhere, take me anywhere

Anywhere away with you

Just take me anywhere, take me anywhere

Anywhere away with you

[Post-Chorus]

Fun, little less fun

Little less, over, over, over, over, me

Oh

















