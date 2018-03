Riki – Tremo è il nuovo singolo nella nuova versione (Dolce Vita): audio e testo

Da venerdì sarà disponibile in streaming e nei digital store il nuovo singolo di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che si intitola Tremo (Dolce Vita).

Si tratta della nuova versione della sesta traccia in scaletta nel debut album, pubblicato lo scorso 19 ottobre e già disco di platino.

Se il brano racchiuso nel disco, è già bello di per se, la versione (Dolce Vita) promette di essere ancora più interessante, in quanto questa nuova interpretazione, realizzata piano e voce, si arricchisce di una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta dal britannico Simon Hale, già arrangiatore di “Writing’s on the wall” cantato da Sam Smith, tema portante di Spectre (2015), ventiquattresimo film della serie di 007, ma Hale ha anche lavorato per altri importanti artisti come Jamiroquai, Bjork e gli Oasis.

Nella nuova versione, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 30 marzo 2018, Tremo è una ballad più introspettiva, scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana.

Dopo “Se parlassero di noi” (certificato oro) e “Aspetterò lo stesso”, è quasi arrivato il momento di questa canzone, che potremo ascoltare solo da venerdì e pochi giorni dopo arriverà anche il video ufficiale.

Quella che vedete sotto è un’immagine condivisa sui social nel post dell’annuncio e non è difficile immaginare si tratti di un frame del filmato, che come nella cover, mostra Riccardo con una ragazza bionda, quasi ad anticipare il bacio che si vede nella copertina.

Nell’attesa, appena dopo la cover trovate le parole che compongono quella già conosciuta e il link per ascoltarla.





Testo Tremo (Dolce Vita) [Download – Audio]

da venerdì 30 marzo…

Testo Tremo (Download – Audio)

Come stai? Io sono in stanza

Sto scrivendo a degli amici per distrarmi

E’ che mi sento un vuoto in pancia

Come aerei e temporali in mille viaggi.

Essere tuo amico non mi cambia niente

Dicono di aver pazienza e darti tempo

Mi sveglio e mi domando se va tutto bene

Si va tutto bene

Ma dopo mi ricordo e poi non mi addormento.

E intanto tremo, tremo

Tanto c’è chi non ci crede

E quando cedo, cedo

Faccio finta che stia bene

E quando parlo parlerò di te

E so che perdo tempo inutile

Perché poi tremo e tremo

Chiudo gli occhi e sogno e allora tu ci sei ohoh

E qui vicino adesso sei, sei, ohoh, sei

Altro impegno, altro albergo

Altra corsa per rincorrerci per sempre

Più cuscini sul mio letto

Non ho sonno e tutto questo non mi serve.

Quante cose perse che potremmo fare

Ora ti accontenti ma non sei contenta

Non ho fame e mangio per non starci male

Un po’ meno male

E meno male adesso che la luce è spenta

E intanto tremo, tremo

Tanto c’è chi non ci crede

E quando cedo, cedo

Faccio finta che stia bene

E quando parlo parlerò di te

E so che perdo tempo inutile

Perché poi tremo e tremo

Chiudo gli occhi e sogno e allora tu ci sei

E qui vicino adesso sei

E qui vicino adesso sei, sei ahah, sei.