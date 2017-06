Thegiornalisti: guarda il video del nuovo singolo Riccione (testo)

Il 21 giugno i Thegiornalisti hanno pubblicato il nuovo singolo battezzato Riccione, un nuovissimo brano che dallo stesso giorno viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il gruppo capitanato da Tommaso Paradiso ci propone la propria hit dell’estate, non a caso il brano è stato rilasciato proprio il primo giorno della calda stagione. Cliccate sulla cover in basso per accedere all’audio su Spotify.





Thegiornalisti, la band fenomeno del nuovo pop italiano, che coniuga sonorità vintage e contemporanee, ha sfornato la colonna sonora che ci accompagnerà in questa torrida estate, un bel pezzo scritto da Paradiso, tra gli autori italiani più ricercati del momento, che descrive immagini e sensazioni di un’estate senza tempo.

Da oggi è anche disponibile il video ufficiale che accompagna la canzone, un filmato diretto da Antonio Usbergo e Niccoló Celaia, ambientato tra spiagge, ombrelloni, belle ragazze e divertimento.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono il brano.

Prima volevo ricordarvi che a luglio il gruppo effettuerà alcuni concerti nella penisola. Per il calendario ed i tagliandi d’ingresso vi rimando su TicketOne.

Link sponsorizzati









Thegiornalisti – Riccione testo (Download)

[Strofa 1]

Le navi salpano

Le spiagge bruciano

Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano

La notte è giovane

Giovani vecchi

Parlami d’amore che domani sarò a pezzi.

[Pre-Ritornello]

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore

Tra poche ore.

[Ritornello]

Sotto il sole, sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

Con le onde, con il vento le prendo

Come fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh oh.

[Strofa 2]

I treni frenano

Le serie iniziano

Video di ragazzi persi dentro un telefono

La notte è giovane

Sognami adesso

Parlami d’amore adesso che domani non sarò lo stesso.

[Pre-Ritornello]

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore

Tra poche ore.

[Ritornello 2]

Sotto il sole, sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

Con le onde, con il vento le prendo

Come fossero te, come se fossero te, come se fossero te.

Sotto il cielo, sotto il cielo

Di Berlino, di Berlino

Mangio questo panino

E ti ripeto

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

con l’asfalto, col cemento le prendo

Come fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh oh.

[Ponte]

Nuovo sentimento, nuove scarpe, nuova casa

Nuova gente in centro con la macchina del tempo

Nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle

Parte il campionato e si riaccendono le stelle

Si riaccendono le stelle

Si riaccendono le stelle.

[Ritornello]

Sotto il sole, sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Mi pento

E non ci penso più

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

Con le onde, con il vento le prendo

Come fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh oh.

Come fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh oh.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi