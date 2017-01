Rhodes Vs Felix Jaehn nel nuovo singolo “Your Soul (Holding On)”: audio, testo e traduzione

Your Soul (Holding On) è una canzone del musicista e cantautore britannico David Rhodes, originariamente inclusa nell’album d’esordio Wishes, uscito il 18 settembre 2015.

Rhodes ce lo ripropone ora come singolo, prodotto dal 22enne disc jockey e produttore discografico tedesco Felix Jaehn, artista che ha raggiunto il successo tra il 2013 ed il 2015, prima con il remix del brano Cheerleader di OMI (prima posizione su iTunes in 55 paesi – certificato disco di platino in 23 di essi – prima posizione della US Billboard Chart – oltre 715 milioni di streams su Spotify – oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube) e successivamente col singolo Ain’t Nobody (Loves Me Better) feat. Jasmine Thompson.

La nuova produzione di quello che possiamo considerare uno degli artisti abituati a stare ai vertici delle charts globali, è a mio parere una magistrale rielaborazione in chiave dance della bellissima “Your Soul” dell’inglese Rhodes.

Felix è insomma pronto a tornare al vertice delle classifiche mondiali con questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 27 gennaio 2017.

Per quel che concerne il significato, nel brano Rhodes dice di vedere ovunque la persona di cui è innamorato, speranzoso che il rapporto tra i due torni ad essere quello d’un tempo. Egli è ancora innamoratissimo di questa persona, e non riesce proprio a dimenticarla e ad accettare la fine del loro rapporto.

E’ sinteticamente questo il concept della canzone, che, cliccando sulla cover in basso, è possibile ascoltare su Spotify. Qui è invece possibile vedere il video ufficiale della versione senza lo zampino di Jaehn.

A seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo, le cui lyrics sono immutate rispetto alla prima versione.

Your Soul – Rhodes – Traduzione (Digital Download – Versione senza Felix Jaehn inclusa nell’album Wishes – Vinile)

[Verso 1]

Ti vedo sotto il cielo azzurro

Ho bisogno di un raggio di sole

Sono caduto nei tuoi occhi marroni

Ti ho detto che ero la tua luce

[Pre-Ritornello]

No, non voglio parlarne

Non voglio ascoltare più di tanto

Stiamo cadendo a pezzi

Non mi va di parlarne

Voglio solo stringere la tua mano

[Ritornello]

Oh, sai, quando sei da solo

Mi aggrappo di continuo

Oh, sai, quando sei da solo

Mi aggrappo di continuo

Mi aggrappo alla tua anima

La tua anima

Mi aggrappo

E lo sai, lo sai, lo sai

Mi aggrappo alla tua anima

Mi aggrappo alla tua anima

Mi aggrappo alla tua anima

Mi aggrappo alla tua anima

[Verse 2]

L’anima risplende

Dovevi essere così stanca

Non piangere

Dovevo essere così cieco

[Ritornello]

Oh, sai, quando sei da solo

Mi aggrappo di continuo

Oh, sai, quando sei da solo

Mi aggrappo di continuo

Mi aggrappo alla tua anima

La tua anima

Mi aggrappo

E lo sai, lo sai, lo sai

Mi aggrappo alla tua anima

Mi aggrappo alla tua anima

Mi aggrappo alla tua anima

Mi aggrappo alla tua anima

Rhodes Vs Felix Jaehn – Your Soul (Holding On) – Testo

[Verse 1]

I see you under blue skies

I need a little sunshine

I fell into your brown eyes

I told you I was your light

[Pre-Chorus]

No, I don’t wanna talk about it

I don’t wanna listen all that much

Let’s fall apart

I don’t wanna talk about it

I just wanna hold your hand

[Chorus]

Oh you know when you’re alone

I’m holding on, and on, and on, and on

Oh you know when you’re alone

I’m holding on, and on, and on, and on

I’m holding on to your soul

Your soul

I’m holding on

And you know, you know, you know

I’m holding on to your soul

I’m holding on to your soul

I’m holding on to your soul

I’m holding on to your soul

[Verse 2]

Soul shine

You must’ve been so tired

Don’t cry

I must’ve been so blind

[Chorus]

Oh you know when you’re alone

I’m holding on, and on, and on, and on

Oh you know when you’re alone

And I’m holding on, and on, and on, and on

I’m holding on to your soul

Your soul

I’m holding on

And you know, you know, you know

I’m holding on to your soul

I’m holding on to your soul

I’m holding on to your soul

I’m holding on to your soul

















