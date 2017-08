Kesha: ascolta il nuovo brano Rainbow: video, testo e traduzione

A pochi giorni dall’uscita dell’album Rainbow, la cantautrice statunitense Kesha ha rilasciato il nuovo significativo singolo omonimo, disponibile nei digital store ed in streaming dallo scorso 11 agosto.

Dopo il primo singolo ufficiale “Praying” ed i promozionali “Woman”, “Learn to Let Go” e “Hymn”, la cantante ha reso disponibile la title track dell’attesa terza era discografica, una bella canzone interamente scritta dall’interprete e prodotta da Ben Folds.

Questo brano era una promessa rivolta a me stessa, una promessa che le cose sarebbero migliorate.

Queste le parole di Kesha, un mese prima del rilascio della canzone, ma entriamo nel dettaglio di com’è stata concepita:

Ero in un posto molto buio. Per via di un disturbo alimentare, mi trovavo sola e spaventata in riabilitazione e ricordo di averli supplicati di concedermi una tastiera per un’ora al giorno, visto che inizialmente non mi consentivano di avere alcuno strumento. Tutti i giorni mi sedevo per terra e suonavo, così è nata la canzone, l’intera idea del disco e tutto… Piangevo, cantavo, suonavo e sognavo finché non mi toglievano la tastiera. Ogni giorno volevo solo piangere e suonare quella canzone, perché sapevo che davanti a me c’era un periodo a dir poco duro.

L’inedito è accompagnato dal semplice video ufficiale che mostra la cantante interpretarlo presso il Capitol Studios di Los Angeles.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese.

[Strofa 1]

Vivevo nell’oscurità

Vestita di nero, mi comportavo così crudelmente

Ma ora capisco che i colori sono tutto

Ho caleidoscopi nei capelli

Sono tornate le stelle nei miei occhi (oppure “è tornata la luce nei miei occhi”)

Sì, ora vedo la magia che ho dentro

[Pre-Ritornello 1]

Sì, forse sono un po’ incasinata (oppure “fuori di testa”)

Però mi sto innamorando di sentirmi nuovamente viva

Sognando nella luce, luce, luci

Questa gattina ha perso la testa

Cerca un segnale positivo inviato dalle stelle

Guarda il cielo

[Ritornello 1]

Ho trovato un arcobaleno, arcobaleno, baby

Credimi, so che la vita fa paura

Ma accendi quei colori, ragazza

Vieni a suonare con me stasera

[Strofa 2]

Avevo scordato come sognare ad occhi aperti

Così presa dalle cose sbagliate

Ma nell’oscurità, ho capito che questa vita è breve

E in fondo, sono ancora una bambina

Occhi giocosi, spalancati e selvaggi

Non posso perdere la speranza, ciò che resta del mio cuore è ancora d’oro

[Pre-Ritornello 2]

E so che sono ancora incasinata

Ma non lo siamo un po’ tutti, tesoro?

Tesoro, le nostre ferite ci rendono ciò che siamo, siamo

Quindi, quando i venti ululeranno forte

E penserai di non riuscire ad andare avanti, tieni duro, tesoro

[Ritornello 2]

Troverai un arcobaleno, arcobaleno, baby

Credimi, so che la vita fa paura

Ma accendi quei colori, ragazza

Vieni a suonare con me stasera

Devi imparare a lasciare perdere, a lasciarti il passato alle spalle

Fidati di me, lo so, i fantasmi cercheranno di trovarti

Ma basta accendere quei colori, ragazza

Vieni a dipingere il mondo con me stasera

Sera, sera, sera, sera, sera

[Ritornello 3]

Ho trovato un arcobaleno, arcobaleno, baby

Fidati di me, so che la vita è spaventosa

Ma basta accendere quei colori, ragazza

Devi imparare a lasciare perdere, a lasciarti il passato alle spalle

Fidati di me, lo so, i fantasmi cercheranno di trovarti

Ma basta accendere quei colori, ragazza

Vieni a dipingere il mondo con me stasera

Oh, accendi quei colori, ragazza

Vieni a dipingere il mondo con me stasera

Vieni a dipingere il mondo con me stasera

Rainbow – Kesha – Testo

[Verse 1]

I used to live in the darkness

Dress in black, act so heartless

But now I see that colors are everything

Got kaleidoscopes in my hairdo

Got back the stars in my eyes, too

Yeah, now I see the magic inside of me

[Pre-Chorus 1]

Yeah, maybe my head’s fucked up

But I’m falling right back in love with being alive

Dreaming in light, light, lights

This kitty cat lost her mind

Been lookin’ for a star-sent sign that I’ll be alright

Look to the skies

[Chorus 1]

I’ve found a rainbow, rainbow, baby

Trust me, I know, life is scary

But just put those colors on, girl

Come and play along with me tonight

[Verse 2]

I’d forgot how to daydream

So consumed with the wrong things

But in the dark, I realized this life is short

And deep down, I’m still a child

Playful eyes, wide and wild

I can’t lose hope, what’s left of my heart’s still made of gold

[Pre-Chorus 2]

And I know that I’m still fucked up

But aren’t we all, my love?

Darling, our scars make us who we are, are

So when the winds are howling strong

And you think you can’t go on, hold tight, sweetheart

[Chorus 2]

You’ll find a rainbow, rainbow, baby

Trust me, I know life is scary

But just put those colors on, girl

Come and play along with me tonight

You gotta learn to let go, put the past behind you

Trust me, I know, the ghosts will try to find you

But just put those colors on, girl

Come and paint the world with me tonight

Night, night, night, night, night

[Chorus 3]

I found a rainbow, rainbow, baby

Trust me, I know life is scary

But just put those colors on, girl

You gotta learn to let go, put the past behind you

Trust me, I know, the ghosts will try to find you

But just put those colors on, girl

Come and paint the world with me tonight

Oh, put those colors on, girl

Come and paint the world with me tonight

Come and paint the world with me tonight

















