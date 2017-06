Radiohead: guarda il video di Man Of War + testo e traduzione

Man Of War è il titolo del nuovo singolo dei Radiohead, secondo pezzo estratto da OK Computer OKNOTOK 1997 2017 che come abbiamo già avuto modo di dire qualche settimana fa, è la versione rimasterizzata del terzo disco in studio OK Computer. Il nuovo progetto della band alternative rock inglese, esce oggi per festeggiare il 20esimo anniversario dal rilascio del fortunato album (il più famoso del gruppo britannico) ed è disponibile nel doppio CD, in triplo vinile e in digital download.

Man Of War è una nuova vecchia canzone dei Radiohead (scusate il controsenso) in quanto era già stata composta ancor prima dei tempi di Ok Computer e pur non avendola mai registrata e pubblicata, per anni l’hanno spesso suonata dal vivo. Qui una vecchia registrazione dei Radiohead in studio. Per la cronaca nel nuovo album, dedicato all’ex compagna di Thom Yorke, Rachel Owen, ci saranno altri due inediti: “I Promise” (primo singolo estratto) e “Lift.”

“Man of war” in origine si intitolava “Big boots” ed è stata scritta ai tempi di “The bends” (1995). Per quel che concerne il testo, le variazioni sono pochissime: ” What a nasty surprise” è stato sostituito con ” You’re my man of war”.

Il video ufficiale è stato diretto da Colin Read: e vede il protagonista fuggire, ma da cosa-chi? Un inseguimento tra luce e tenebre, immaginario o reale?

Per vedere il filmato su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione e le parole in inglese che compongono la canzone.

Radiohead – Man Of War traduzione (Download)

[Strofa 1]

Alla deriva quanto ti pare da un oceano all’altro

Cerca in tutto il mondo

Ma confessioni da ubriachi e affari dirottati

Ti renderanno più solo

[Strofa 2]

Quando tornerai a casa ti preparerò una torta

Fatta con tutti i loro occhi

Vorrei che mi potessi vedere travestito per uccidere

[Ritornello]

Tu sei il mio uomo di guerra

Sei il mio uomo di guerra

Sì, i vermi verranno a cercarti, stivali enormi

Si si si

[Strofa 3]

Quindi spegni i telefoni, chiudi tutti i rubinetti

Tutto viene sommerso nuovamente (o “torna tutto a galla”)

Per avvelenare le nuvole e i nani

[Ritornello]

Tu sei il mio uomo di guerra

Sei il mio uomo di guerra

Sì, i vermi verranno a cercarti, stivali enormi

Sì, i vermi verranno a cercarti, stivali enormi

Per te, grandi stivali

Man Of War – Radiohead – Testo

[Verse 1]

Drift all you like from ocean to ocean

Search the whole world

But drunken confessions and hijacked affairs

Will just make you more alone

[Verse 2]

When you come home I’ll bake you a cake

Made of all their eyes

I wish you could see me dressed for the kill

[Refrain]

You’re my man of war

You’re my man of war

Yeah, the worms will come for you, big boots

Yeah, yeah, yeah

[Verse 3]

So unplug the phones, stop all the taps

It all comes flooding back

To poison clouds and poisoned dwarves

[Refrain]

You’re my man of war

You’re my man of war

Yeah, the worms will come for you, big boots

Yeah, the worms will come for you, big boots

For you, big boots

















