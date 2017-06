Radiohead: guarda il video del nuovo singolo I Promise (+ testo e traduzione)

Il prossimo 23 giugno, i Radiohead rilasceranno la versione rimasterizzata del disco OK Computer, terzo album in studio pubblicato il 21 maggio del 1997. Al fine di festeggiare il 20esimo anniversario dal rilascio di quel fortunato progetto, la band alternative rock inglese propone ai numerosissimi fans “Ok Computer Oknotok 1997 2017”, disponibile in doppio CD (qui in pre-order), in triplo vinile (qui in pre-order) e in digital download (qui in pre-order). Dovrebbero essere commercializzate anche altre versioni, come quella che in un cofanetto racchiuderà artwork, note, demo e una audio cassetta con demo e sessioni di registrazione.

Tra le canzoni rimasterizzate in scaletta, ci saranno ben tre unreleased tracks: “Lift”, “Man of War” ed il brano in oggetto “I Promise”, un bel pezzo scritto dal gruppo che l’ha anche prodotto, con la collaborazione di Nigel Godrich.





Si tratta di una canzone nella quale il protagonista, in preda a sensi di colpa, si rivolge alla persona amata chiedendole scusa, promettendole che non scapperà più da lei.

Il video ufficiale è stato diretto da Michał Marczak per Pulse Films ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Radiohead – I Promise traduzione (Download)

Link sponsorizzati









[Verso 1]

Non scapperò più, promesso

Neanche quando mi sarò stancato (o “mi annoierò”), promesso

Neanche quando mi chiuderai fuori, promesso

Pregherò tutte le sere, promesso

[Verse 2]

Mi auguro di non deluderti, promesso

Gli attacchi d’ira e le conversazioni agghiaccianti, promesso

[Ritornello]

Neanche quando la nave sarà naufragata (o “danneggiata”), promesso

Mi farò legare al ponte marcio, promesso

[Verso 3]

Non scapperò più, promesso

Neanche quando mi sarò stancato, promesso

[Ritornello]

Neanche quando la nave sarà danneggiata, promesso

Mi farò legare al ponte marcio, promesso

[Conclusione]

Non scapperò più, promesso

Powered by NuoveCanzoni.com













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi