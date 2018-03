R.I.O. – Summer Eyes: video, testo e traduzione del nuovo singolo

Si intitola Summer Eyes il nuovo singolo dei R.I.O., progetto tedesco di musica electro house che nasce nel 2007 dalla collaborazione dei due deejay Manuel “Manian” Reuter e Yanou, con la voce di Tony T.

Ad un anno di distanza da Headlong, il gruppo torna alla ribalta con questa bella canzone, disponibile dal 23 marzo 2018 anche nelle versioni Club Mix, Extended Mix e Club Extended Mix.

Out via Kontor Records, il brano è da considerare come un inno alla bellezza di una ragazza, che ha letteralmente fatto perdere la testa a un ragazzo.

Nel video ufficiale diretto da Johan Erik Lallerstedt, questa splendida ragazza è la rossa modella Sabrina Lynn. In questo filmato, che ha come sfondo la spiaggia e il mare, gli occhi delle telecamere sono tutti per lei.

Per gustarvelo direttamente nel canale Youtube della Kontor cliccando sull’immagine, mentre a seguire trovate il poco e ripetitivo testo e quello tradotto nella nostra lingua.

Testo

You got my favorite summer eyes

Perfect strangers, no surprised

I need to, I need to, I need to look twice

You got my favorite summer eyes

You drive me crazy and it feels so right

When we get lazy drinking bottles all night

Taking it easy and the sun might shine

You got my favorite summer eyes

Summer eyes

Summer eyes

You drive me crazy and it feels so right

When we get lazy drinking bottles all night

Taking it easy and the sun might shine

You got my favorite summer eyes

(Summer eyes)

You got my favorite summer eyes

So damn beautiful with a perfect smile

I need you, I need you, I need you to be mine

You got my favorite summer eyes

You drive me crazy and it feels so right

When we get lazy drinking bottles all night

Taking it easy and the sun might shine

You got my favorite summer eyes

Summer eyes

Summer eyes

Summer, summer, summer eyes

Summer, summer, summer eyes

Got my favorite summer eyes

You drive me crazy and it feels so right

When we get lazy drinking bottles all night

Taking it easy and the sun might shine

You got my favorite summer eyes