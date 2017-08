Queens of the Stone Age: ascolta il nuovo album Villains

Ad oltre 4 anni dall’ultima fortunata fatica discografica “…Like Clockwork”, i QOTSA sono tornati con il settimo album in studio battezzato Villains, disponibile dal 25 agosto 2017 in streaming gratuito, nel classico CD, in due edizioni in vinile e in digitale.

Nello specifico, il doppio LP viene commercializzato in vinile 180 Gr. con 14 Art Prints di Boneface e in vinile nero 140 Gr. con cover diversa dall’originale, come potete vedere sotto.

Questo è invece l’intero contenuto del CD:

Nel settimo progetto della rock band americana capitanata da Josh Homme, sono presenti nove tracks prodotte da Mark Ronson e Mark Rankin, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti “The Way You Used to Do” e “The Evil Has Landed”, pubblicati rispettivamente il 15 giugno e il 10 agosto 2017. La track di chiusura “Villains of Circumstance” è stata scritta precedentemente e non è completamente inedita, in quanto è stata suonata nel 2014 in occasione di un esibizione dal vivo del gruppo statunitense.

L’album è stato registrato presso lo United Recording Studios (Los Angeles, California), mentre l’artwork è opera di Boneface, che ha disegnato anche la cover di Like Clockwork.

A seguire i titoli delle canzoni ed il link per ascoltarle gratuitamente.

Concerto in Italia

Prima di concludere, volevo comunicare ai fans che la band si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio Di Reno il prossimo 4 novembre. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Tracklist Villains – Queens of the Stone Age album

(Disponibile su Amazon nei formati: Audio CD – Vinile [2LP + 14 Art Prints Di Boneface] – Vinile nero [Con Copertina Diversa Dall’originale] – Download)

1. “Feet Don’t Fail Me” 5:41

2. “The Way You Used to Do” 4:34

3. “Domesticated Animals” 5:20

4. “Fortress” 5:27

5. “Head Like a Haunted House” 3:21

6. “Un-Reborn Again” 6:40

7. “Hideaway” 4:18

8. “The Evil Has Landed” 6:30

9. “Villains of Circumstance” 6:09

Streaming audio: per ascoltare su Youtube le nove canzoni incluse nel disco cliccate sul lato b della copertina in basso.

Tracklist e lato b cover del vinile













