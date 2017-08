Queens of the Stone Age: ascolta il singolo The Way You Used to Do (con testo e traduzione)

The Way You Used to Do è il primo singolo estratto da Villains, settimo album in studio dei Queens of the Stone Age, uscito il 25 agosto 2017.

Il brano è stato scritto da Josh Homme, Michael Shuman, Dean Fertita & Troy Van Leeuwen, con produzione di Mark Ronson.

The Way You Used to Do è una canzone dedicata a Brody Dalle, la moglie del frontman del gruppo rock californiano Josh Homme, che parla anche del loro primo incontro, quando lei aveva appena 17 anni.

Homme ha anche affermato che questo pezzo è musicalmente parlando, un tributo a Cab Calloway e al film “Hellzapoppin”.

Il video ufficiale è stato diretto da Jonas Åkerlund e prodotto da Serial Pictures, ma è disponibile solamente in esclusiva su Apple Music (qui un minuto e mezzo abbondante).

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone, pubblicata nei digital store lo scorso 15 giugno.

The Way You Used to Do – Queens of the Stone Age – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Quando l’ho conosciuta aveva diciassette anni

Diciassette

Da incendiaria (credo sia inteso come “carattere difficile”) diventa la donna ideale

Bruciato vivo

[Pre-Ritornello 1]

Scappiamo finché nessuno possa trovarci

Ragazza, seminiamo tutti

[Ritornello]

Ma ora non ha importanza

Vieni e amami

Come sei solita fare

Yeah

[Strofa 2]

L’amore è una malattia mentale o un fortunato sogno febbrile?

Secondo me entrambi

Ha messo al mondo mostri che terrorizzeranno la normalità, Yeah

Semineranno il terrore

[Pre-Ritornello 2]

Se il mondo dovesse esplodere alle nostre spalle

Non noterei mai che ciò stia accadendo

Non permetterò a nessuno di limitarci

Seppellirò chiunque lo faccia

[Ritornello]

Ma ora non ha importanza

Vieni e amami

Come sei solita fare

[Ponte]

Adesso

Come sei solita fare

[Strofa 3]

Nel mio cuore, suonano le campane

Una marionetta attaccata ai fili

E’ la vita

Quindi metti le mani attorno al mio cuore, amore

[Pre-Ritornello 2]

Se il mondo dovesse esplodere alle nostre spalle

Non noterei mai che ciò stia accadendo

Non permetterò a nessuno di limitarci

Seppellirò chiunque lo faccia

[Ritornello]

Ma ora non ha importanza

Vieni e amami

Come sei solita fare

[Conclusione]

Solita fare

Come sei solita fare

Vieni ad amarmi ora

Come sei solita fare

Come sei solita fare

Queens of the Stone Age – The Way You Used to Do testo

[Verse 1]

When I first met her she was seventeen

Seventeen

Jump like an arsonist to a perfect match

Burned alive

[Pre-Chorus 1]

We run ‘til no one could find us

Girl, we outrun everyone

[Chorus]

But it doesn’t matter now

Just come and love me how

Like the way you used to do

Yeah

[Verse 2]

Is love mental disease or lucky fever dream?

Fine with either

Gave birth to monsters who will terrorize normalcy, yeah

They’ll terrorize

[Pre-Chorus 2]

If the world exploded behind us

I never noticed if it done

Let nobody dare confine us

I’ll bury anyone who does

[Chorus]

But it doesn’t matter now

Just come and love me how

Like the way you used to do

[Bridge]

Now

The way you used to do

[Verse 3]

My heart, a ding-a-ling

A puppet on a string

C’est la vie

So lay your hands across my beating heart, love

[Pre-Chorus 2]

If the world exploded behind us

I never noticed if it done

Let nobody dare confine us

I’ll bury anyone who does

[Chorus]

But it doesn’t matter now

Just come and love me how

Like the way you used to do

[Outro]

Used to do

Like the way you used to do

Come and love me now

Like the way you used to do

Like the way you used to do

















