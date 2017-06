Pubblicità “Vodafone Pass Social & Chat”: qual è il titolo della canzone e chi la canta?

Da giugno 2017 imperversa in tv e non solo, il nuovo spot Vodafone Pass Social & Chat, quella con lo slogan “Quest’estate conta l’Amicizia, non i Giga“.

Per la cronaca ecco l’offerta: dal 23 giugno i clienti iscritti al programma Vodafone Happy possono aderire a Vodafone Pass Social&Chat Summer Edition, attivabile gratuitamente dalla sezione Vodafone Happy dell’app MyVodafone. La promo (gratuita per tutta l’estate (2 rinnovi da 4 settimane l’uno), successivamente rinnovo automatico al costo di 5 € ogni 4 settimane) consente di navigare senza consumare dati su Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e Snapchat. E’ inclusa anche la riproduzione di video, ma solo alla risoluzione di 480p.

Ma qual è il titolo della canzone della pubblicità Vodafone Pass Social & Chat? E… qual è il nome del cantante?

Prima è possibile vedere o rivedere lo spot direttamente nel canale Youtube Vodafone, cliccando sull’immagine sottostante.

Il titolo del brano che fa da colonna sonora allo spot è Thunder, canzone degli Imagine Dragons pubblicata lo scorso 27 aprile come secondo singolo estratto dal terzo album in studio Evolve, rilasciato proprio il 23 giugno.

Il nome del cantante: è ovviamente il frontman nonché voce solista del gruppo Dan Reynolds e quella che sentite nella pubblicità è parte dell’orecchiabile ritornello.

Autori del brano: Ben McKee, Daniel Platzman, Dan Reynolds, Wayne Sermon, Alexander Grant (Alex Da Kid) e Jayson DeZuzio. Produttori: Alex Da Kid e Jayson DeZuzio.

