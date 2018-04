La pubblicità della Nuova BMW Serie 2 Active Tourer: titolo canzone spot

Da aprile 2018 imperversa lo spot della nuova BMW Serie 2 Active Tourer, il cui claim è “tutto più semplice“.

La campagna pubblicitaria recita “Configura ogni dettaglio della tua vita: seleziona gli esterni, personalizza al massimo i tuoi momenti e poi, scegli l’auto perfetta per viverli“.

In sottofondo un’interessante canzone, che tra l’altro è stata utilizzata anche per la precedente campagna “Nuova BMW Serie 2 Active Tourer: Urban Player“, che francamente non so se viene ancora trasmessa.

In ogni caso: qual è il titolo della canzone di questa pubblicità? Non vi dico di indovinarlo perché sarebbe impossibile.

Si tratta di un brano originale composto appositamente per la campagna di quest’automobile.

Le uniche cose che posso dirvi è che si intitola Tania CakedUp stay closer e viene interpretato da Laura Wooley.