Pitbull e le Fifth Harmony nel nuovo singolo “Por Favor” disponibile anche nella Spanglish Version: audio, testo e traduzione di entrambe le versioni

Il rapper statunitense di origine cubana Pitbull e le Fifth Harmony, hanno unito le forze nel nuovo singolo battezzato Por Favor, disponibile anche nella Spanglish Version dal 27 ottobre 2017.

La nuova simpatica canzone è stata firmata, tra gli altri, da Alicia Keys e Usher e, anche se qualcuno sostiene non si tratti di nulla di eclatante, a mio parere la traccia è niente male, anche se poteva essere fatta un tantino meglio in alcune sue parti.





Per l’occasione, il donnaiolo Mr. Worldwide duetta con le Fifth Harmony, ormai orfane di Camila Cabello e reduci dal flop dell’ultima fatica discografica.

In realtà entrambe le versioni del brano sono Spanglish (un misto tra inglese e spagnolo), si differenziano in pochi punti e le abbiamo tradotte entrambe.

Per quel che concerne il significato, Armando Christian Pérez, aka Pitbull, come sua consuetudine è nei panni di corteggiatore: egli chiede un bacino, che otterrà se lo chiederà con una certa gentilezza…

Cliccando sulla cover in basso accedete all’audio del brano. Su Spotify è possibile ascoltare la Spanglish Version.

A seguire i testi e le relative traduzioni in italiano.

Pitbull & Fifth Harmony – Por Favor traduzione (Download)

[Introduzione: Pitbull]

Mr. Worldwide

Con le belle, sexy, raffinate Fifth Harmony

[Strofa 1: Pitbull]

Ti ho già vista, micia, hai bisogno di affetto*

E non sono troppo orgoglioso di implorare proprio come le TLC*

Ho una buona testolina sulle spalle, se capisci cosa intendo

Così l’ho chiamata e le ho detto “micia, vieni quí”

Da dove vieni, come ti chiami?

Sei fidanzata o stai cercando un uomo?

Devi scusarmi per tutte queste domande

L’unica cosa che voglio è un bacio sulla punta, bella, per favore

[Pre-Ritornello: Lauren, (Pitbull) & Ally]

Per piacere, dovrai aspettare (dammi un bacino, micia)

Per favore, se lo vuoi stasera

[Ritornello: Lauren & (Ally)]

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Dal modo in cui lo dici, dimmelo ancora (ancora, ancora, ancora)

Farai quello che vuoi se mi dici per favore

[Strofa 2: Pitbull]

Mi ha detto “numero uno, il mio nome è Johanna”

E di che punta parli? Punta Cana

No micia, della punta del mio naso

Ottengo un bacio alla francese, sulla punta di Parigi

Sono pazzo e un po’ libertino

Cocco tostato e un po’ freddo

Ma dammi un bacino sulla punta

Per favore, micia, lo merito, bella, per favore.

[Pre-Ritornello: Lauren, (Pitbull) & Ally]

Per piacere, dovrai aspettare (dammi un bacino, micia)

Per favore, se lo vuoi stasera

[Ritornello: Lauren & (Ally)]

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Nel modo in cui lo dici, dimmelo ancora (ancora, ancora, ancora)

Farai quello che vuoi se mi dici per favore (per favore)

[Ponte: Pitbull & (Lauren)]

Micia, dammelo, sexy (Cosa vuoi?)

Micia, dammi un bacio, molto bello (hahaha)

Micia, dammelo, sexy (mmm)

Micia, dammi un bacio, molto bello (cosa vuoi?)

Micia, dammelo, sexy (che?)

Micia, dammi un bacio, molto bello

Micia, dammelo, sexy

Micia, dammi un bacio, molto bello

[Pre-Ritornello 2: Lauren, (Dinah) & (Lauren)]

Per piacere, dovrai aspettare (ragazzo, se adesso mi dici)

Per favore, se lo vuoi stasera (se lo vuoi adesso)

[Ritornello: Lauren & (Ally)]

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Nel modo in cui lo dici, dimmelo ancora (ancora, ancora, ancora)

Farai quello che vuoi se mi dici per favore (per favore)

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Nel modo in cui lo dici, dimmelo ancora (ancora, ancora, ancora)

Farai quello che vuoi se mi dici per favore

[Conclusione: Pitbull]

Vieni micetta, per dartelo

Lentamente, delicatamente, un bacio molto bello

Come il riso con uova fritte

Per favore

* TLC significa cure amorevoli-affetto, ma TLC è anche il nome della girl band statunitense Hip-Hop/R&B, formato da Tionne “T-Boz” Watkins, Lisa “Left Eye” Lopes e Rozonda “Chilli” Thomas.

Por Favor testo – Pitbull X Fifth Harmony

[Scritto da Manuel Seal, Jermaine Dupri, Adonis Shropshire, Usher, Alicia Keys, Bilal Hajji, IAmChino, Jorge Gomez, Madison Love, Philip Kembo, Jamie Sanderson & Pitbull ]

[Intro: Pitbull]

Mr. Worldwide

With the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony

[Verse 1: Pitbull]

I already seen you, mami, need a TLC (yeah)

And I ain’t too proud to beg just like TLC

I got a good head on my shoulders, if you know what I mean

That’s when I called her over and told her “Mami, ven aquí”

¿De dónde eres, cuál es tu nombre?

¿Tienes novia, o buscas hombre?

Por favor, disculpa todas las preguntas

Que lo único que quiero es un besito en la punta, pretty, please

[Pre-Chorus: Lauren, (Pitbull) & Ally]

Please, vas a tener que esperar (dame un besito, mami)

Please, si lo quieres tonight

[Chorus: Lauren & (Ally)]

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, díme más (más, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor

[Verse 2: Pitbull]

Ella me dijo “Número uno, mi nombre es Johanna”

¿Y de qué punta tú hablas? Punta Cana

No mama, de la punta de mi nariz

Yo me pillo un french kiss, en la punta de París

Estoy loco, y un poco suelto

Coco quemao’, y un poco fresco

Pero dame un besito en la punta

Por favor, mami, me lo merezco, pretty, please

[Pre-Chorus: Lauren, (Pitbull) & Ally]

Please, vas a tener que esperar (dame un besito, mami)

Please, si lo quieres tonight

[Chorus: Lauren & (Ally)]

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, díme más (más, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor (por favor)

[Bridge: Pitbull & (Lauren)]

Mami, dame eso, sexy (¿qué tú quieres?)

Mami, dame besos, rico (hahaha)

Mami, dame eso, sexy (mmm)

Mami, dame besos, rico (¿qué tú quieres?)

Mami, dame eso, sexy (¿eso?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy

Mami, dame besos, rico

[Pre-Chorus 2: Lauren, (Dinah) & (Lauren)]

Please, vas a tener que esperar (boy, if you tell me now)

Please, si lo quieres tonight (if you want this now)

[Chorus: Lauren & (Ally)]

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, díme más (más, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor (por favor)

Lo que quieras si me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

De la forma en que lo dices, díme más (más, más, más)

Haz lo que quieras si me dices por favor

[Outro: Pitbull]

Ven mamita, pa’ dártelo

Despacito, Suavecito, rico

Como arroz con huevo frito

Por favor

Por Favor traduzione – Spanglish Version (Download)

[Introduzione: Pitbull]

Mr. Worldwide

Con le belle, sexy, raffinate Fifth Harmony

[Strofa 1: Pitbull]

Ti ho già vista, micia, hai bisogno di affetto*

E non sono troppo orgoglioso di implorare proprio come le TLC*

Ho una buona testolina sulle spalle, se capisci cosa intendo

Così l’ho chiamata e le ho detto “micia, vieni quí”

Da dove vieni, come ti chiami?

Sei fidanzata o stai cercando un uomo?

Devi scusarmi per tutte queste domande

L’unica cosa che voglio è un bacio sulla punta, bella, per favore

[Pre-Ritornello: Dinah, (Pitbull) & Ally]

Ho detto, per favore, mamma ha detto essere gentile (dammi un bacino, micia)

Ho detto, per favore, se lo vuoi stasera



[Ritornello: Normani, Lauren, (Ally) & Dinah]

Farò qualsiasi se se mi dici per favore

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Sì, mi piace come lo dici, dillo ancora (ancora, ancora, ancora)

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore

[Strofa 2: Pitbull]

Mi ha detto “numero uno, il mio nome è Johanna”

E di che punta parli? Punta Cana

No micia, della punta del mio naso

Ottengo un bacio alla francese, sulla punta di Parigi

Sono pazzo e un po’ libertino

Cocco tostato e un po' freddo

Ma dammi un bacino sulla punta, per favore

Per favore, micia, lo merito, bella, per favore.

[Pre-Ritornello: Dinah, (Pitbull) & Ally]

Ho detto, per favore, mamma ha detto essere gentile (dammi un bacino, micia)

Ho detto, per favore, se lo vuoi stasera

[Ritornello: Normani, Lauren, (Ally) & Dinah]

Farò qualsiasi se se mi dici per favore

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Sì, mi piace come lo dici, dillo ancora (ancora, ancora, ancora)

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore (per favore)

[Ponte: Pitbull & (Lauren)]

Mami, dame eso, sexy (¿qué tú quieres?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy (mmm)

Mami, dame besos, rico (¿qué tú quieres?)

Mami, dame eso, sexy (¿eso?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy

Mami, dame besos, rico

[Pre-Ritornello 2: Dinah, Ally & (Lauren)]

Per favore, mamma ha detto di essere gentile (se mi dici, se mi dici adesso)

Ho detto, per favore, se lo vuoi stasera (se lo vuoi stasera)

[Ritornello: Normani, Lauren, (Ally) & Dinah]

Farò qualsiasi cosa se mi dici per favore (Farò qualsiasi cosa per te)

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Sì, mi piace come lo dici, dillo ancora (ancora, ancora, ancora)

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore

Farò qualsiasi se se mi dici per favore

Faccio tutto se mi dici per favore (per favore)

Sì, mi piace come lo dici, dillo ancora (ancora, ancora, ancora)

Tutto quello che vuoi se mi dici per favore

[Conclusione: Pitbull]

Vieni micetta, per dartelo

Lentamente, delicatamente, un bacio molto bello

Come il riso con uova fritte

Per favore

Por Favor testo – Spanglish Version

[Intro: Pitbull]

Mr. Worldwide

With the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony

[Verse 1: Pitbull]

I already seen you, mami, need a TLC (yeah)

And I ain’t too proud to beg just like TLC

I got a good head on my shoulders, if you know what I mean

That’s when I called her over and told her “Mami, ven aquí”

¿De dónde eres, cuál es tu nombre?

¿Tienes novia, o buscas hombre?

Por favor, disculpa todas las preguntas

Que lo único que quiero es un besito en la punta, pretty, please

[Pre-Chorus: Dinah, (Pitbull) & Ally]

Said, please, mama said be polite (dame un besito, mami)

Said, please, si lo quieres tonight

[Chorus: Normani, Lauren, (Ally) & Dinah]

I’ll do anything me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way you sound, say it more (more, more, more)

Lo que quieras si me dices por favor

[Verse 2: Pitbull]

Ella me dijo “Número uno, mi nombre es Johanna”

¿Y de qué punta tú hablas? Punta Cana

No mama, de la punta de mi nariz

Yo me pillo un french kiss, en la punta de París

Estoy loco, y un poco suelto

Coco quemao’, y un poco fresco

Pero dame un besito en la punta, por favor

Mami, me lo merezco, pretty please

[Pre-Chorus: Dinah, (Pitbull) & Ally]

Said, please, mama said be polite (dame un besito, mami)

Said, please, si lo quieres tonight

[Chorus: Normani, Lauren, (Ally) & Dinah]

I’ll do anything me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way you sound, say it more (more, more, more)

Lo que quieras si me dices por favor (por favor)

[Bridge: Pitbull & (Lauren)]

Mami, dame eso, sexy (¿qué tú quieres?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy (mmm)

Mami, dame besos, rico (¿qué tú quieres?)

Mami, dame eso, sexy (¿eso?)

Mami, dame besos, rico

Mami, dame eso, sexy

Mami, dame besos, rico

[Pre-Chorus 2: Dinah, Ally & (Lauren)]

Please, mama said be polite (if you tell me, if you tell me now)

Said, please, si lo quieres tonight (if you want this tonight)

[Chorus: Normani, Lauren, (Ally) & Dinah]

I’ll do anything me dices por favor (I’ll do anything for you)

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way you sound, say it more (more, more, more)

Lo que quieras si me dices por favor

I’ll do anything me dices por favor

Lo hago todo si me dices por favor (por favor)

Yeah, I like the way you sound, say it more (more, more, more)

Lo que quieras si me dices por favor

[Outro: Pitbull]

Ven mamita, pa’ dártelo

Despacito, suavesito, rico

Como arroz con huevo frito

Por favor

















