The Weeknd: guarda il video di Party Monster (traduzione del testo)

Party Monster è il titolo del terzo singolo di The Weeknd estratto dal terzo album in studio Starboy, pubblicato lo scorso 24 novembre.

Dopo il successo dei precedenti estratti dal fortunato disco, è il momento di questa canzone, scritta con la collaborazione di Martin “Doc” McKinney, Benjamin Diehl, Lana Del Rey e Ahmad Balshe, aka Belly, mentre la produzione è opera di The Weeknd, Ben Billions e Doc McKinney.

La cantautrice statunitense Elizabeth Woolridge Grant, meglio conosciuta come Lana Del Rey, canta insieme all’interprete il finale di questo pezzo, seconda track in scaletta nel disco, che include anche un brano con il suo featuring ovvero “Stargirl Interlude”.

Il video musicale di “Monster Party” è disponibile dal 12 gennaio 2017 ed è stato diretto da BHRTHR. All’inizio del filmato, il cantautore canadese Abel Makkonen Tesfaye, in arte The Weeknd, guida nel deserto, dopo di che gli psichedelici iniziano a fare il loro effetto e tutto diventa confuso…

Per vedere questo filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questa canzone, che parla dell’attrazione fisica di Weeknd nei confronti di una spogliarellista, ma non solo.

The Weeknd – Party Monster traduzione (Digital Download)

[Ritornello: The Weeknd]

Sto bene, sto bene, sto alla grande

So che è passato un po’ di tempo, ora sto mischiando la bevanda

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

Sto bene, sto bene, sto alla grande

So che è passato un po’ di tempo, ora sto mischiando la bevanda

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

[Verso 1: The Weeknd]

E l’ho vista arricchirsi facendo pole dance

L’ho vista, sapevo che doveva sapere

L’ho vista come mandava giù quella tequila

A litri, sapevo che dovevo incontrarla

Ooh, è mia, ooh ragazza, una sbattutina qua e una là

Ooh, è mia, ooh ragazza, una riga di coca

Angelina, labbra come Angelina

Come Selena, lato b formoso come Selena

[Gancio: The Weeknd]

Ho pensato, sono sveglio, ringrazio il Signore per questo giorno

Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome

Mi sono svegliato per una ragazza, non so nemmeno il suo nome

(Mi sono svegliato, svegliato da una ragazza, non so nemmeno il suo nome)

Penso, ringrazio il Signore per questo giorno

Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome

Mi sono svegliato per una ragazza, non so nemmeno il suo nome

(Mi sono svegliato, svegliato da una ragazza, non so nemmeno il suo nome)

[Ritornello: The Weeknd]

Sto bene, sto bene, sto alla grande

So che è passato un po’ di tempo, ora sto mischiando la bevanda

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

Sto bene, sto bene, sto alla grande

So che è passato un po’ di tempo, ora sto mischiando la bevanda

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

Ho solo bisogno di una ragazza per capire davvero

[Verse 2: The Weeknd]

Le ho prese tutte, appena prese tre di fila

Sono sceso a rifarlo, sto andando alla grande

L’ho visto al di fuori cercare di contattarla

Stai cercando di lasciarlo, hai detto che lo fai a causa mia

Dimmi bugie, ooh ragazza, dimmi bugie

Dico che sei mia, io sono tuo per stanotte

Sono il più sincero, dice che sono sincerissimo

Ho il genio in testa, il più cattivo gioco del ca*zo

[Gancio: The Weeknd]

Ho pensato, sono sveglio, ringrazio il Signore per questo giorno

Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome

Mi sono svegliato per una ragazza, non so nemmeno il suo nome

(Mi sono svegliato, svegliato da una ragazza, non so nemmeno il suo nome)

Penso, ringrazio il Signore per questo giorno

Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome

Mi sono svegliato per una ragazza, non so nemmeno il suo nome

(Mi sono svegliato, svegliato da una ragazza, non so nemmeno il suo nome)

[Ponte: The Weeknd]

Penso, ringrazio il Signore per questo giorno

Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome

Stron*e nel mio nuovo locale, affollamento nel mio spazio

Ho dovuto controllare la sicurezza, controllare la credenza per le mie catene

Mi sono alzato, ringraziare il Signore per il giorno

Mi sono svegliato da una ragazza, io non so nemmeno il suo nome

Bitches nel mio nuovo spot, CrowdIn ‘il mio spazio

Dovevo controllare la cassaforte, controllare la cassettiera per le mie catene

Link sponsorizzati









[Interludio: The Weeknd & Lana Del Rey]

Paranoico (Paranoico)

Paranoico (P-paranoico)

Paranoico (P-paranoico)

Ma vedo qualcosa in te (sei paranoico)

Paranoico (Paranoico)

Paranoico (P-paranoico)

Paranoico (P-paranoico)

Ma vedo qualcosa in te

(Vedo qualcosa in te)

[Conclusione: The Weeknd & Lana Del Rey]

(Penso, ringrazio il Signore per questo giorno)

(Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome)

(Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome)

(Mi sono svegliato, svegliato da una ragazza, non so nemmeno il suo nome)

(Penso, ringrazio il Signore per questo giorno)

(Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome)

(Mi sono svegliato per una ragazza, non conosco nemmeno il suo nome)

(Mi sono svegliato, svegliato da una ragazza, non so nemmeno il suo nome)

Party Monster – The Weeknd – Testo

[Refrain: The Weeknd]

I’m good, I’m good, I’m great

Know it’s been a while, now I’m mixing up the drank

I just need a girl who gon’ really understand

I just need a girl who gon’ really understand

I’m good, I’m good, I’m great

Know it’s been a while, now I’m mixing up the drank

I just need a girl who gon’ really understand

I just need a girl who gon’ really understand

[Verse 1: The Weeknd]

And I’ve seen her get richer in the pole

I’ve seen her, I knew she had to know

I’ve seen her take down that tequila

Down by the liter, I knew I had to meet her

Ooh, she mine, ooh girl, bump and grind

Ooh, she mine, ooh girl, bump a line

Angelina, lips like Angelina

Like Selena, ass shaped like Selena

[Hook: The Weeknd]

I’m like, got up, thank the Lord for the day

Woke up by a girl, I don’t even know her name

Woke up by a girl, I don’t even know her name

(Woke up, woke up by a girl, I don’t even know her name)

Got up, thank the Lord for the day

Woke up by a girl, I don’t even know her name

Woke up by a girl, I don’t even know her name

(Woke up, woke up by a girl, I don’t even know her name)

[Refrain: The Weeknd]

I’m good, I’m good, I’m great

Know it’s been a while, now I’m mixing up the drank

I just need a girl who gon’ really understand

I just need a girl who gon’ really understand

I’m good, I’m good, I’m great

Know it’s been a while, now I’m mixing up the drank

I just need a girl who gon’ really understand

I just need a girl who gon’ really understand

[Verse 2: The Weeknd]

I’ve been poppin’, just took three in a row

I’m down to do it again, I’m on a roll

I’ve seen him outside tryna reach her

You tryna leave him, you said I’m the reason

Tell me lies, ooh girl, tell me lies

Say you’re mine, I’m yours for the night

I’m the realest, she said I’m the realest

Head be genius, dick game be the meanest

[Hook: The Weeknd]

I’m like got up, thank the Lord for the day

Woke up by a girl, I don’t even know her name

Woke up by a girl, I don’t even know her name

(Woke up, woke up by a girl, I don’t even know her name)

Got up, thank the Lord for the day

Woke up by a girl, I don’t even know her name

Woke up by a girl, I don’t even know her name

(Woke up, woke up by a girl, I don’t even know her name)

[Bridge: The Weeknd]

Got up, thank the Lord for the day

Woke up by a girl, I don’t even know her name

Bitches in my new spot, crowdin’ up my space

Had to check the safe, check the dresser for my chains

Got up, thank the Lord for the day

Woke up by a girl, I don’t even know her name

Bitches in my new spot, crowdin’ up my space

Had to check the safe, check the dresser for my chains

[Interlude: The Weeknd & Lana Del Rey]

Paranoid (Paranoid)

Paranoid (P-paranoid)

Paranoid (P-paranoid)

But I see something in you (You’re paranoid)

Paranoid (Paranoid)

Paranoid (P-paranoid)

Paranoid (P-paranoid)

But I see something in you

(I see something in you)

[Outro: The Weeknd & Lana Del Rey]

(Got up, thank the Lord for the day)

(Woke up by a girl, I don’t even know her name)

(Woke up by a girl, I don’t even know her name)

(Woke up, woke up by a girl, I don’t even know her name)

(Got up, thank the Lord for the day)

(Woke up by a girl, I don’t even know her name)

(Woke up by a girl, I don’t even know her name)

(Woke up, woke up by a girl, I don’t even know her name)

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi