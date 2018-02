Paramore: guarda il video di Rose-Colored Boy (+ traduzione del testo)

Rose-Colored Boy è il quarto singolo dei Paramore estratto dall’ultima fatica discografica After Laughter, pubblicato lo scorso 12 maggio.

Dopo “Hard Times”, “Told You So” e “Fake Happy”, il gruppo rock americano torna a promuovere il disco con questo pezzo, seconda traccia del progetto firmata da Hayley Williams, Taylor York & Zac Farro e prodotta da Taylor York & Justin Meldal-Johnsen.









Per la band statunitense Rose-Colored sta ad intendere ottimismo: Taylor York ma soprattutto la cantante Hayley, sono sono proprio ottimisti, così la Williams si rivolge ad un ragazzo che da questo punto di vista, è tutto l’opposto. Questo tizio sembra infatti essere il contrario e gestisce la sua vita un po’ meglio.

Il video

Il video ufficiale è stato diretto da Warren Fu ed è in pieno stile anni ’80. Il filmato mostra i Paramore nelle panni di conduttori televisivi: davanti alle telecamere fingono di sorridere ed essere ok ma quando si spengono i riflettori cambiano radicalmente, denotando una certa tristezza, irritabilità e demotivazione. La clip è una sorta di parodia sul mondo televisivo, che come ben saprete è molto “finto”.

Per accedere alla clip cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione del testo.

Rose-Colored Boy traduzione (Download)

[Introduzione]

Basso profilo, nessuna pressione, stai con me e le mie previsioni

Basso profilo, nessuna pressione, stai con me e le mie previsioni

[Strofa 1]

Ragazzo dal colore rosa

Ti sento fare tutto quel rumore

Sul mondo che vorresti vedere

E oh, mi da proprio fastidio

Perché ho appena sterminato ciò che restava dell’ottimista che c’era in me

[Pre-Ritornelo]

Ma i cuori si stanno spezzando e le guerre imperversano

E mi sono tolta gli occhiali

Mi hai fatta innervosire

Sono proprio alla canna del gas

Una ragazza mezza vuota

Non farmi ridere, soffoco

[Ritornelo]

Lasciami piangere un altro po’

Non sorriderò se non mi va

Ehi amico, non possiamo essere tutti come te

Vorrei che anche noi fossimo tutti di color rosa

Ragazzo mio color rosa

Basso profilo, nessuna pressione, stai con me e le mie previsioni

[Strofa 2]

E voglio che tu smetta di insistere sul fatto che io non sono una causa persa

Perché ne ho passate parecchie

Tutto quello che mi resta è solo l’inca**atura

Se permetti

[Pre-Ritornelo]

Ma i cuori si stanno spezzando e le guerre imperversano

E mi sono tolta gli occhiali

Mi hai fatta innervosire

Quando la butti sul ridere

Una ragazza mezza vuota

Non farmi ridere, io …

[Ritornelo]

Lasciami piangere ancora un po’

Non sorriderò se non mi va

Ehi amico, non possiamo essere tutti come te

Vorrei che anche noi fossimo tutti di color rosa

Ragazzo mio color rosa

Link sponsorizzati









[Ponte]

Lasciami qui un altro po’

Penso di voler restare in macchina

Non voglio che nessuno mi veda piangere adesso

Dici “Dobbiamo guardare il lato positivo”

Dico “Beh, forse se vuoi diventare cieco”

Dici che adesso i miei occhi stanno diventando troppo cupi

Ma ragazzo, vuol dire che non hai mai visto cosa c’è dentro la mia testa

[Ritornelo]

Lasciami piangere ancora un po’

Non sorriderò se non mi va

Ehi amico, non possiamo essere tutti come te

Vorrei che anche noi fossimo tutti di color rosa

Ragazzo mio color rosa

Lasciami piangere ancora un po’

Non sorriderò se non mi va

So che non tutti possiamo essere come te

Vorrei che anche noi fossimo tutti di color rosa

Ragazzo mio color rosa

[Conclusione]

Basso profilo, nessuna pressione, stai con me e le mie previsioni

Basso profilo, nessuna pressione, stai con me e le mie previsioni

Powered by NuoveCanzoni.com

Testo

[Intro]

Low-key, no pressure, just hang with me and my weather

Low-key, no pressure, just hang with me and my weather

[Verse 1]

Rose-colored boy

I hear you making all that noise

About the world you want to see

And oh, I’m so annoyed

‘Cause I just killed off what was left of the optimist in me

[Pre-Chorus]

But hearts are breaking, and wars are raging on

And I have taken my glasses off

You got me nervous

I’m right at the end of my rope

A half empty girl

Don’t make me laugh, I’ll choke

[Chorus]

Just let me cry a little bit longer

I ain’t gon’ smile if I don’t want to

Hey man, we all can’t be like you

I wish we were all rose-colored too

My rose-colored boy

Low-key, no pressure, just hang with me and my weather

[Verse 2]

And I want you to stop insisting that I’m not a lost cause

‘Cause I’ve been through a lot

Really all I’ve got is just to stay pissed off

If it’s all right by you

[Pre-Chorus]

But hearts are breaking and wars are raging on

And I have taken my glasses off

You got me nervous

When you’re turning it into a joke

A half empty girl

Don’t make me laugh, I’ll…

[Chorus]

Just let me cry a little bit longer

I ain’t gon’ smile if I don’t want to

Hey, man, we all can’t be like you

I wish we were all rose-colored too

My rose-colored boy

[Bridge]

Leave me here a little bit longer

I think I wanna stay in the car

I don’t want anybody seeing me cry now

You say “We gotta look on the bright side”

I say “Well, maybe if you wanna go blind”

You say my eyes are getting too dark now

But boy, you ain’t ever seen my mind

[Chorus]

Just let me cry a little bit longer

I ain’t gon’ smile if I don’t want to

Hey, man, we all can’t be like you

I wish we were all rose-colored too

My rose-colored boy

Just let me cry a little bit longer

I ain’t gon’ smile if I don’t want to

I know we all can’t be like you

I wish we were all rose-colored too

My rose-colored boy

[Outro]

Low-key, no pressure, just hang with me and my weather

Low-key, no pressure, just hang with me and my weather













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi