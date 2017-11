Sam Smith: guarda il video di One Last Song (testo e traduzione)

Il cantautore britannico Sam Smith ha rilasciato il video che accompagna One Last Song, traccia numero tre del nuovo nonché secondo album in studio The Thrill of It All, uscito a inizio novembre.

Il brano è stato firmato dall’interprete con la collaborazione di Jimmy Napes, Tyler Johnson & Charlie Smalls e prodotto da Steve Fitzmaurice, Napes & Johnson.





One Last Song è una ballata romantica rivolta ad un uomo, lo stesso soggetto di In the Lonely Hour, fortunato debut album di Sam, che in occasione di un’intervista, ha affermato che la traccia in oggetto, fedelmente al titolo, sarebbe stata l’ultima canzone scritta su quest’uomo.

Il video ufficiale è stato girato in un prestigioso teatro e per realizzarlo, ci sono volute la bellezza di 25 ore di riprese. Oltre a Sam, nel filmato vediamo dei ballerini intenti a fare le prove.

Per gustarvelo su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e al testo completo.

Sam Smith – One Last Song traduzione (Download)

[Strofa 1]

Forse un giorno non canterò su di te

Canterò una canzone su qualcun altro

Ma proprio qui, adesso, penso a te

E ti penso sempre

[Pre-Ritornello]

Ti sto inviando un messaggio

E spero che sarà recepito

[Ritornello]

Quando andava bene, era agrodolce, tesoro

Mi hai intristito fino a farmi amare la tonalità del blu*

So che non vuoi parlarmi, quindi questo è quanto farò

Forse stai ascoltando, quindi ecco un’ultima canzone per te

Questa è un’ultima canzone per te

[Strofa 2]

E spero che ti faccia sentire così

E spero che ti faccia bruciare

E spero che ti ricordi quanto faccia male

[Pre-Ritornello]

Ti sto inviando un messaggio

E spero che sarà recepito

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Quando andava bene, era agrodolce, tesoro

Mi hai intristito fino a farmi amare la tonalità del blu

So che non vuoi parlarmi, quindi questo è quanto farò

Forse stai ascoltando, quindi ecco un’ultima canzone per te

[Ponte]

Qualora ascolterai questo, allora sappi che sei l’amore della mia vita

Voglio dirti che mi spiace, sento la mancanza di te al mio fianco

Quando eri mia

[Ritornello]

Quando andava bene, era agrodolce, tesoro

Mi hai intristito fino a farmi amare la tonalità del blu

So che non vuoi parlarmi, quindi questo è quanto farò

Forse stai ascoltando, quindi ecco un’ultima canzone per te

Questa è un’ultima canzone per te

* Il blu è comunemente associato alla tristezza e Sam In questa frase, dice di essere triste al punto di amare la tristezza.

Powered by NuoveCanzoni.com

One Last Song – Sam Smith – Testo

[Verse 1]

Maybe one day I won’t sing about you

I’ll sing a song about someone new

But right here, right now, you are on my mind

And I think about you all the time

[Pre-Chorus]

I’m sending a message to you

And I’m hoping that it will get through

[Chorus]

When it was good, it was bittersweet, honey

You made me sad ‘til I loved the shade of blue

I know you don’t want to talk to me, so this is what I will do

Maybe you’re listening, so here’s one last song for you

Here’s one last song for you

[Verse 2]

And I hope it makes you feel

And I hope it makes you burn

And I hope it reminds you of how much it hurt

[Pre-Chorus]

I’m sending a message to you

And I’m hoping that it will get through

[Chorus]

When it was good, it was bittersweet, honey

You made me sad ‘til I loved the shade of blue

I know you don’t want to talk to me, so this is what I will do

Maybe you’re listening, so here’s one last song for you

[Bridge]

In case you hear this, then know you’re the love of my life

Want to tell you I’m sorry, I miss having you by my side

When you were mine

[Chorus]

When it was good, it was bittersweet, honey

You made me sad ‘til I loved the shade of blue

I know you don’t want to talk to me, so this is what I will do

Maybe you’re listening, so here’s one last song for you

Here’s one last song for you

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi