Olivia Holt – Generous: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

La ventenne attrice, modella e cantante americana Olivia Holt, in data 22 settembre 2017 ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Generous.

Si tratta di una simpatica e orecchiabile canzone, scritta da James Wong, Maureen McDonald & Fransisca Hall, con produzione di Gladius.





Nel brano, la bella e sensuale Olivia cerca qualcuno da sedurre e da portare a letto… Lei si sente generosa e molto provocante…

Nel video ufficiale la vendiamo nei panni di inserviente di un lussuoso hotel e nei “caldi” momenti di pausa.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano del testo.

Olivia Holt – Generous traduzione (Download)

[Introduzione]

(Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh …

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Fatti vivo!)

[Strofa 1]

Ho tutti questi pensieri negativi nella testa (ooh-ooh)

Ho passato troppe notti fredde nel mio letto

Mi sento così sola

Odio sentirmi sola (Fatti vivo!)

Ti darò quel bell’amore che ti meriti (ooh-ooh)

Ti darò quel “ah” tocco, finché fa male

Ti voglio solo addosso a me

Ehi, dì che mi vuoi (Heh!)

(Fatti vivo!)

[Pre-Ritornello]

Ho una tasca piena d’oro

Qual è il tuo vizio?

Dovunque tu voglia andare?

Beh, basta chiedere con gentilezza

Mi hai beccato con l’umore giusto

Oh, dimmi cosa ti piace

Ci penso subito io

Ci penso subito io

[Ritornello]

Sono una che prende, non una che dà, ma mi piaci da morire

E il modo in cui mi guardi mi ha trasmesso l’umore giusto

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Quindi passiamo insieme quel tipo di notte come mai ti era successo prima

Sarai al centro della mia attenzione, poi ti darò di più

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

(Fatti vivo!)

[Strofa 2]

Non devi sentirti in colpa, perdi il controllo (ooh-ooh)

Mi stai facendo girare la testa

(Sai che non è colpa tua)

Mi fai venire voglia di te

Sai che mi piaci

(Mi piaci, tesoro)

(Fatti vivo!)

[Pre-Ritornello]

Ho una tasca piena d’oro

Qual è il tuo vizio?

(Qual è il tuo vizio?)

Dovunque tu voglia andare?

Beh, basta chiedere con gentilezza

(basta chiedere con gentilezza)

Mi hai beccato con l’umore giusto

Oh, dimmi cosa ti piace

Ci penso subito io

Ci penso subito io

[Ritornello]

Sono una che prende, non una che dà, ma mi piaci da morire

E il modo in cui mi guardi mi ha trasmesso l’umore giusto

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Mi sento generosa nuovecanzoni.com

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Quindi passiamo insieme quel tipo di notte come mai ti era successo prima

Sarai al centro della mia attenzione, poi ti darò di più

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

(Fatti vivo!)

[Ponte]

Ho una tasca piena d’oro

Qual è il tuo vizio?

Dovunque tu voglia andare?

(Dovunque tu voglia?)

Beh, basta chiedere con gentilezza

(Basta chiedere con gentilezza)

Mi hai beccato con l’umore giusto (umore giusto)

Oh, dimmi cosa ti piace (quello che ti piace)

Ci penso subito io

Ci penso subito io

[Ritornello]

Sono una che prende, non una che dà, ma mi piaci da morire

E il modo in cui mi guardi mi ha trasmesso l’umore giusto

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

(Fatti vivo!)

Quindi passiamo insieme quel tipo di notte come mai ti era successo prima

Sarai al centro della mia attenzione, poi ti darò di più

(ti darò di più)

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

Mi sento generosa

(Ah, ah, ah, ah, ah)

[Conclusione]

Ti darò quel “uhm”

(Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh …

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Fatti vivo!)

Generous testo

[Intro]

(Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh…

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Turn up!)

[Verse 1]

I got all of these bad thoughts in my head (ooh-ooh)

Spent too many cold nights in my bed

Feelin’ so lonely

I hate feelin’ lonely (Turn up!)

Gon’ give you that good love you deserve (ooh-ooh)

Gon’ give you that “ah” touch, till it hurts

Just want you on me

Hey, say that you want me (Heh!)

(Turn up!)

[Pre-Chorus]

Got a pocket full of gold

What’s your vice?

Anywhere you wanna go?

Well, just ask nice

You caught me on a good day

Oh, tell me what you like

I’ll get it right

I’ll get it right

[Chorus]

I’m a taker, not a giver, but I’m into you

And the way you lookin’ at me got me in the mood

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

So, let’s have the type of night you never had before

Give you all of my attention, then I’ll give you more

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

(Turn up!)

[Verse 2]

You don’t gotta feel guilty, just lose control (ooh-ooh)

Kinda makin’ me dizzy

(You know it’s not your fault)

You make me want you

You know I look good on you

(I look good on you, on you, Babe)

(Turn up!)

[Pre-Chorus]

Got a pocket full of gold

What’s your vice?

(What’s your vice?)

Anywhere you wanna go

Well, just ask nice

(Just ask nice)

You caught me on a good day

Oh, tell me what you like

I’ll get it right

I’ll get it right

[Chorus]

I’m a taker, not a giver, but I’m into you

And the way you lookin’ at me got me in the mood

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

So, let’s have the type of night you never had before

Give you all of my attention, then I’ll give you more

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

(Turn up!)

[Bridge]

Got a pocket full of gold

What’s your vice?

Anywhere you wanna go?

(Anywhere you wanna?)

Well, just ask nice

(Just ask nice)

You caught me on a good day (good day)

Oh, tell me what you like (what you like)

I’ll get it right

I’ll get it right

[Chorus]

I’m a taker, not a giver, but I’m into you

And the way you lookin’ at me got me in the mood

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

(Turn up!)

So, let’s have the type of night you never had before

Give you all of my attention, then I’ll give you more

(I’m gonna give you some more)

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

I’m feelin’ generous

(Ha, ha, ah, ha, ha)

[Outro]

Gonna give you that “uhm”

(Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh…

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Ooh, ooh, ooh, ooh, ahh-ahh

Turn up!)

















