Sfera Ebbasta: guarda il video di “Notti” (con testo)

Il rapper lombardo Sfera Ebbasta ha reso disponibile il video ufficiale che accompagna il brano che si intitola Notti, estratto dall’album Sfera Ebbasta, pubblicato lo scorso 9 settembre.

Il rapper milanese, quello che nella pensola viene indubbiamente considerato tra i nomi emergenti più rilevanti 2016, ci propone questa canzone, anche in questo caso prodotta da Charlie Charles.

Disponibile dal 9 gennaio 2017, il video ufficiale è stato diretto da Federico Merlo ed è ambientato nell’affascinante quanto suggestiva Parigi.

Per gustarvi il filmato, che a poche ore dal rilascio viaggia verso le 400.000 visualizzazioni, cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono il brano.

Sfera Ebbasta – Notti testo (Digital Download)

Qua non piove più, più, più

Giuro che era ciò che sognavo fin quando è stato il mio compleanno

Tutti i giorni

Sì da giorni

La mia stella brilla in cielo in queste no, no, no, no, notti

Brilla in cielo in queste no, no, no, no, notti.

Mi alzavo alle sei, tornavo alle due

Ho cambiato case, paesi, lavori

Soldi puliti, poi sporchi, poi i video, gli ascolti

I biglietti dei treni, i concerti

Le stanze di lusso in hotel

Io che non ero nemmeno mai stato in hotel

Io che non ero mai uscito da un buco ora sto sorvolando sulla Tour Eiffel

Tengo i miei piedi per terra per avere la spinta giusta che mi porti su

Non faccio brutto, no non mi interessa, ho un’infanzia diversa da quella che hai tu

Lo faccio per chi già c’era

Quando sti soldi fra erano un problema

Ora sbocciamo, brindiamo, la vita sorride

Ogni sera è il mio sabato sera.

Qua non piove più, più, più

Giuro che era ciò che sognavo fin quando è stato il mio compleanno

Tutti i giorni

Sì da giorni

La mia stella brilla in cielo in queste no, no, no, no, notti

Brilla in cielo in queste no, no, no, no, notti.

E mi vogliono più socy, mi vogliono diverso ma

Ho giurato a tutti che sarei stato me stesso

Io non pensavo al successo né alle views su YouTube

Queste tipe, ‘sti vestiti, ‘ste collane sono in più

Sai non lo faccio per moda, più che altro per bisogno

Che ho bisogno di sta roba per non tornare sul fondo

Sto mangiando al ristorante, ripenso a quando

A casa si mangiava solo pasta in bianco.

Ma non piove più, più, più

Giuro che era ciò che sognavo fin quando è stato il mio compleanno

Tutti i giorni

Sì da giorni

La mia stella brilla in cielo in queste no, no, no, no, notti

Brilla in cielo in queste no, no, no, no, notti.

















