Nomadi – Nomadi Dentro è l’album 2017: info e tracklist

Il 27 ottobre 2017 esce il nuovo album di inediti dei Nomadi battezzato Nomadi Dentro, progetto che arriva a poco meno di 2 anni e mezzo di distanza da Lascia il segno.

Si tratta del primo disco della storica band, inciso con Yuri Cilloni, dal 3 marzo 2017 nuova voce del gruppo (insieme a Massimo Vecchi), portando quindi una ventata di freschezza alla nuova attesa era discografica.





Carico di significato e fortemente voluto da Beppe Carletti, il titolo dell’album rappresenta a pieno l’identità della storica formazione emiliana.

In Nomadi Dentro, sono presenti otto nuove canzoni (una di esse è stata firmata da Alberto Salerno ed un’altra da Francesco Guccini), tra le quali spicca il primo singolo estratto Decadanza, dal 6 ottobre in radio e in digitale. Il primo brano interpretato da Yuri, già cantante dei Lato B, cover band dei Nomadi, è stato firmato da Marco Rettani, Marco Petrucci e Massimo Vecchi, mentre la musica è di Beppe Carletti e Francesco Ferrandi.

Nonostante manchino ormai poche ore al rilascio del disco, le informazioni non sono poi molte, resta comunque un progetto molto interessante, visto che come detto, vanta la collaborazione di penne importanti come quella di Salerno e di Guccini.

Prima di passare alla tracklist ufficiale, volevo annunciarvi che il prossimo 25 novembre, si terrà un concerto al Teatro Alfieri di Asti, mentre nel 2018, il gruppo effettuerà una serie di live nella penisola. Sarà quindi l’occasione giusta, per ascoltare dal vivo le nuove canzoni contenute in questa nuova uscita discografica. Per il calendario e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Tracklist Nomadi Dentro – Nomadi album

[Audio CD – Vinile – Download]

Decadanza [Video Ufficiale] Terra Di Nessuno Ti Porto A Vivere Nomadi Può Succedere L’Europa Con Gli Occhi Di Chi Calimocho













