Noemi – La Luna è l’album 2018: informazioni e titoli delle canzoni

A due anni di distanza dall’ultima fatica discografica Cuore d’artista, la cantautrice romana Noemi si appresta a rilasciare il quinto album in studio “La Luna”, negli scaffali dei negozi dal 9 febbraio 2018.

Il disco è stato anticipato dai singolo “Autunno” e I “Miei Rimedi” (canzone che sostiene avrebbe voluto ma non ha potuto presentare al Festival, in quanto vi è una frase un po’ troppo “coraggiosa”), in rotazione radiofonica nazionale rispettivamente da settembre e inizio dicembre. Il terzo estratto sarà ovviamente “Non Smettere Mai Di Cercarmi”, ovvero il brano che la cantante dai capelli rossi si accinge a presentare a Sanremo 2018, kermesse a cui prenderà parte per la quinta volta in carriera, dopo l’esperienza del 2010 con “Per tutta la vita” (vincitore di un Sanremo Hit Award), del 2012 con “Sono solo parole” (terza posizione) del 2014 con “Un uomo è un albero” c con “Bagnati dal sole” (un Telegatto di Sanremo Social) e del 2016 con “La borsa di una donna” (ottava posizione) e “Dedicato”, con il quale arrivò finalista nella gara delle cover.









Mentre sarà in gara al Teatro Ariston, vedrà quindi la luce il sesto disco di Veronica Scopelliti, in arte Noemi, il cui titolo è stato scelto per vari motivi; uno di essi l’ha reso noto qualche giorno fa tramite i social network:

come dice Vasco Rossi, mi piace l’idea di parlare, dirlo alla Luna… sperando che porti fortuna!

L’album omaggia infatti il grande rocker di Zocca, ma anche il mitico Lucio Dalla, di cui interpreta una cover che sostiene sia legata alla canzone sanremese ‘Non smettere mai di cercarmi’

Parla di due persone che sono lontane ma si sentono, come due cani che sia annusano. Questo è un regalo che mi sono fatta. Emozionante.

Tra gli autori delle 12 nuove canzoni incluse nel disco, vi sono nomi di rilievo come Tommaso Paradiso (definito ironico), Giuseppe Anastasi (definito emozionante), Tricarico (definito poetico), Roberto Casalino, Diego Calvetti, Marco Rettani, Dario Faini ed Emiliano Cecere. C’è anche Gerardo Pulli, il vincitore di Amici 2011/2012, che insieme a Piero Romitelli e Gaetano Curreri, ha firmato la quinta traccia “Oggi non esisto per nessuno”, brano che alla cantautrice ricorda il grande Lucio Dalla, sia nella scrittura che nella produzione, il cui arrangiamento vira verso il gusto anni ’80.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle tredici canzoni in scaletta.

Il mio disco è molto femminile, ed è importante in questo momento storico in cui le donne sono più unite. Mi piace l’immagine della luna perché è molto femminile, il tema delle donne è alla ribalta, hanno smesso finalmente di farsi la guerra.

Tracklist La Luna – Noemi album (Audio CD – Vinile – Download)

Non smettere mai di cercarmi 3:09 (Autori: M. Pelan, F. De Martino, D. Calvetti, Noemi) [Vinile 7″ 45 Giri – Edizione autografata] Porcellana 3:08 (Autori: E. Cecere, D. Calvetti) Autunno 3:10 (Autori: D. Faini, T. Paradiso) [Video] L’attrazione 3:00 (Autore: G. Anastasi) Oggi non esisto per nessuno 3:10 (Autori: G. Pulli, P. Romitelli, G. Curreri) Un giorno eccezionale 3:34 (Autori: E. Cecere, N. Marotta, M. Rettani, D. Calvetti) I miei rimedi 3:40 (Autori: D. Faini, D. Incicco, R. Casalino) [Video] Love Goodbye 2:56 (Autori: D. Calvetti, M. Rettani, Noemi) Bye Bye 3:18 (Autori: N. Verrienti, G. Capone, A. Flora) Sei la mia vita 3:13 (Autori: D. Calvetti, M. Rettani, Noemi) La luna storta 4:05 (Autori: Tricarico, Noemi) My Good Bad and Ugly 4:06 (Autori: P.E. Forter, M. Weedon, Noemi) Domani 4:03 [Lucio Dalla Cover] (Autori: L. Dalla, B. Incarnato)

Cosa chiedo alla luna? Chiedo l’elettronica, il blues, tanti autori con cui ho avuto il piacere di collaborare, addirittura sui testi. Firmato Noemi.









