David Bowie: tracklist e audio del nuovo EP postumo “No Plan”

L’8 gennaio 2017, a un anno quasi esatto dalla scomparsa di David Bowie, è uscito via Columbia e Sony il primo EP postumo di questo grandioso artista statunitense, che con la sua morte ha lasciato il vuoto nel cuore di milioni di fans di diverse generazioni, sparsi per il mondo.

Il mini disco, pubblicato in coincidenza con quello che sarebbe stato il 70 ° compleanno di Bowie, si intitola No Plan ed include quattro canzoni, tutte incise durante le sessioni dell’ultima fatica discografica Blackstar, una delle quali racchiusa nell’ultimo album dell’artista, ovvero Lazarus.

Tutte le canzoni dell’EP, erano già state rilasciate lo scorso 21 ottobre in Lazarus (Original Cast Recording) [2 CD – Vinile (3LP) – Download Digitale – Streaming audio], la colonna sonora dello spettacolo teatrale ‘Lazarus’, scritto dallo stesso Bowie ed Enda Walsh e diretto da Ivo Van Hove, che ha debuttato a New York il 7 dicembre 2015 (dall’8 novembre di quest’anno è andato in scena anche a Londra) ottenendo un grande successo di critica. Per la cronaca, Lazarus Cast Album contiene anche le ultime tre incisioni in studio dell’artista, prodotte da Bowie e Tony Visconti e registrate con Donny McCaslin con il suo quartetto.

Il rilascio dell’EP No Plan, è stato accompagnato da un video musicale che potete gustarvi cliccando sull’apposito link.

Appena dopo la cover, trovate i titoli dei brani ed un paio di link per l’ascolto gratuito del mini album, disponibile esclusivamente nel formato digitale.

Tracklist No Plan – David Bowie EP (Download – Su iTunes)

Lazarus 6:24 No Plan 3:41 Killing a Little Time 3:48 When I Met You 4:08

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare l'intero EP.













