Nina Zilli – 1xUnAttimo è il nuovo singolo: audio e testo

1xUnAttimo (Uno Per Un Attimo) è il nuovo nonché quarto singolo di Nina Zilli estratto dal quarto album in studio Modern Art, prodotto da Michele Canova, registrato tra Milano e la Giamaica e pubblicato ad inizio settembre.

Dopo “Mi hai fatto fare tardi”, “Domani arriverà” e il brano sanremese “Senza appartenere”, che si è piazzato solo in diciassettesima posizione, la cantante piacentina torna alla ribalta con questo pezzo, caratterizzato da influenze urban e soul, che ben si amalgamo con la potente voce dell’artista classe 1980.

In questa gioiosa track contro le armi e le guerre, si parla anche di unione dei popoli: la Zilli vorrebbe che tutti fossimo una cosa sola, anche se solo per un attimo…

Link Sponsorizzati









In attesa del video musicale, è possibile accedere all’audio cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono la canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 16 marzo.

Testo 1xUnAttimo





(Download)

Ogni volta muoio un po’

Quando so che perderò

Mi dispiace

Quello che raccontano

È una favola bon-ton

Non mi piace

Hey oh alza le mani

Se sai restare in piedi

Un sogno

Che ho bisogno

Non c’è voce che gridi più forte

Non c’è arma più grande

Un sogno

Cambia il mondo.

Vorrei che domani

Quelli lontani

Si avvicinassero

E senza paure

Senza più scuse

Come se fossimo

1xUnattimo.

La guerra ce la insegnano

Ne vogliamo ancora un po’

Perché ci piace

Fare male, dire no

È più facile però

Non mi piace

Hey oh alza le mani

Se sai restare in piedi

Un sogno

Che ho bisogno

Non c’è voce che gridi più forte

Non c’è arma più grande

Un sogno

Cambia il mondo.

Vorrei che domani

Quelli lontani

Si avvicinassero

Senza paure

Senza più scuse

Come se noi fossimo

Uno per un attimo.

No, no, non adesso

Voglio stare meglio

Non mi dire che non vuoi

Se quello che ci resta

È una canzone e basta

Io la canterò di più.

Se ti piace

Hey oh alza le mani

Se sai restare in piedi

Un sogno

Che ho bisogno

Non c’è voce che gridi più forte

Non c’è arma più grande

Un sogno

Cambia il mondo

Se ti piace

Hey oh alza le mani

Se sai restare in piedi

Un sogno

Cambia il mondo

Siamo più di una vittoria

La storia, la memoria

Un sogno

Cambia il mondo.

Vorrei che domani

Quelli lontani

Si avvicinassero

Per quello che ami

Quello in cui credi

Come se noi fossimo

1xUnattimo

1xunattimo

Uno per un attimo.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi