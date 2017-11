James Arthur: ascolta il nuovo singolo Naked (con testo e traduzione)

Si intitola Naked il nuovo singolo del cantautore britannico James Arthur, disponibile dal 24 novembre 2017.

E’ veramente molto bello il nuovissimo brano del trionfatore di X Factor UK 2012, una canzone struggente scritta da Arthur, con la collaborazione di Johan Carlsson, Savan Kotecha & Max Martin, che l’ha anche prodotta.





Naked è una ballad romantica che ha debuttato ai vertici delle classifiche nel Regno Unito e che in pochi giorni ha ottenuto oltre 2 milioni di streams.

Chissà se avrà successo anche dalle nostre parti, in quanto il prossimo 1° dicembre, verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali e quindi avrà una certa visibilità.

Secondo me la traccia potrebbe far bene anche in Italia, dove solo con la hit “Say You Won’t Let Go” (una delle tante, pubblicata nel settembre 2016), ha ottenuto due dischi di Platino.

Dal punto di vista del significato, in Naked il protagonista parla del rapporto con la persona che ama, un rapporto abbastanza in crisi in quanto le relazioni richiedono un dare e avere e in questa relazione, a dare sembra sia il solo James. La love story è quindi a un bivio e lui è pronto a troncarla, a meno che lei non decida di abbattere quelle mura che ha ha costruito intorno a se.

Penso che I quattro accordi che introducono la canzone siano fondamentali. Poi arriva il crescendo, la middle eight, e il forte ritornello finale, ma non c’è un senso di sovraccarico; il pezzo resta fedele alla semplicità di quei quattro accordi iniziali. È come un inno, ha quell’aspetto devozionale: quando senti quegli accordi, ti viene voglia di cantarci sopra.

Queste le sue parole riguardo la canzone, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e al testo.

James Arthur – Naked traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ehi, tu laggiù

Possiamo passare al prossimo livello, piccola, hai il coraggio?

Non aver paura

Perché se riesci a pronunciare quelle parole, non vedo il perché dovrei preoccuparmi

[Pre-Ritornello]

Perché io sono qui, sto dando tutto quello che posso

Ma non fai altro che mandare tutto all’aria

Sì, sono proprio qui, sto cercando di chiarire

Il fatto che ottenere metà di te non è abbastanza

[Ritornello 1]

Non ho intenzione di aspettare finché sarai pronta

Fingendo che non hai bisogno di nessuno

Me ne sto qui nudo (nudo, nudo)

Sono qui nudo (nudo, nudo)

Non cercherò di convincerti finché non deciderai

Di essere pronta a sotterrare tutto il tuo orgoglio

Me ne sto qui nudo (nudo, nudo)

Sono qui nudo (nudo, nudo)

[Strofa 2]

Ehi, vai via

Non ho più nulla da offrire e tu non mi dai niente

Leggi il mio nuovecanzoni.com labiale

Se vuoi che torni, allora le tue mura devono essere abbattute

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello]

Perché io sono qui, sto dando tutto quello che posso

Ma non fai altro che mandare tutto all’aria

Sì, sono proprio qui, sto cercando di chiarire

Il fatto che ottenere metà di te non è abbastanza

[Ritornello 1]

Non ho intenzione di aspettare finché sarai pronta

Fingendo che non hai bisogno di nessuno

Me ne sto qui nudo (nudo, nudo)

Sono qui nudo (nudo, nudo)

Non cercherò di convincerti finché non deciderai

Di essere pronta a sotterrare tutto il tuo orgoglio

Me ne sto qui nudo (nudo, nudo)

Sono qui nudo (nudo, nudo)

[Ponte]

Voglio darti tutto

Voglio darti ogni cosa

Voglio darti tutto

Voglio darti ogni cosa

[Ritornello 2]

Non ho intenzione di aspettare finché sarai pronta

Perché hai fatto finta di non aver bisogno di nessuno

Perché vedi che sono nudo (nudo, nudo)

Oh, vedi che sono nudo (nudo, nudo)

Non cercherò di convincerti finché non deciderai

Di essere pronta a sotterrare tutto il tuo orgoglio

Me ne sto qui nudo (nudo, nudo)

Sono qui nudo (nudo, nudo)

[Conclusione]

sono qui

Me ne sto qui

Powered by NuoveCanzoni.com

Naked testo

[Verse 1]

Hey, you there

Can we take it to the next level, baby, do you dare?

Don’t be scared

‘Cause if you can say the words, I don’t know why I should care

[Pre-Chorus]

‘Cause here I am, I’m givin’ all I can

But all you ever do is mess it up

Yeah, I’m right here, I’m tryin’ to make it clear

That getting half of you just ain’t enough

[Chorus 1]

I’m not going to wait until you’re done

Pretending you don’t need anyone

I’m standing here naked (naked, naked)

I’m standing here naked (naked, naked)

I’m not going to try ‘til you decide

You’re ready to swallow all your pride

I’m standing here naked (naked, naked)

I’m standing here naked (naked, naked)

[Verse 2]

Hey, get out

I’ve got nothin’ left to give and you give me nothin’ now

Read my mouth

If you ever want me back, then your walls need breakin’ down

[Pre-Chorus]

‘Cause here I am, I’m givin’ all I can

But all you ever do is mess it up

Yeah, I’m right here, I’m tryin’ to make it clear

That getting half of you just ain’t enough

[Chorus 1]

I’m not going to wait until you’re done

Pretending you don’t need anyone

I’m standing here naked (naked, naked)

I’m standing here naked (naked, naked)

I’m not going to try ‘til you decide

You’re ready to swallow all your pride

I’m standing here naked (naked, naked)

I’m standing here naked (naked, naked)

[Bridge]

I wanna give you everything

I wanna give you everything

I wanna give you everything

I wanna give you everything

[Chorus 2]

I’m not going to wait until you’re done

‘Cause you pretended you don’t need anyone

‘Cause you see that I’m naked (naked, naked)

Oh, you see that I’m naked (naked, naked)

I’m not going to try ‘til you decide

You’re ready to swallow all your pride

I’m standing here naked (naked, naked)

I’m standing here naked (naked, naked)

[Outro]

I’m standing

I’m standing here

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi