Morrissey e il nuovo singolo Spent the Day in Bed: video e traduzione del testo

Spent the Day in Bed è il titolo del nuovo singolo solista di Morrissey, pubblicato il 19 settembre 2017 come primo singolo estratto dall’undicesimo album in studio Low in High School, che vedrà la luce il prossimo 17 novembre.

Prodotto da Joe Chiccarelli, il disco includerà dodici inediti ed è già disponibile in pre-order nel classico CD, in vinile, digitale e musicassetta.





In rotazione radiofonica dal 22 settembre, la nuova canzone è stata scritta dallo stesso cantautore britannico, che invita caldamente la gente a non seguire i notiziari. Perché mai?

Scopritelo leggendo la traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina, mentre cliccando sull’immagine in basso, accedete al lyric video.

Morrissey – Spent the Day in Bed traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ha passato la giornata a letto

Felicissimo di averlo fatto, sì

Ho passato la giornata a letto

Mentre i lavoratori rimangono schiavizzati

Ho trascorso la giornata a letto

Non sono il mio tipo, ma

Adoro il mio letto

E vi consiglio di

[Ritornello]

Smettere di guardare i notiziari!

Perché i notiziari cercano di spaventarti

Di farti sentire piccolo e solo

Di non farti ragionare più con la tua testa

[Strofa 2]

Ha passato la giornata a letto

È una consolazione

Quando tutti i miei sogni

Sono perfettamente legali

In un lenzuolo per il quale ho pagato

Ora sto a letto

E consiglio a tutti i miei amici di

[Ritornello]

Smettere di guardare i notiziari!

Perché i notiziari cercano di spaventarti

Di farti sentire piccolo e solo

Di non farti ragionare più con la tua testa

[Ponte]

Oh ora, fate come desidero

Ora, fate come vi ho chiesto

Oh ora, fate come desidero

Ora, fate come vi ho chiesto

Oh ora, fate come desidero

Ora, fate come vi ho chiesto

Oh ora, fate come desidero

Fate come vi ho chiesto

[Strofa 3]

Ho trascorso la giornata a letto

Potete fare come volete

Ma ho passato la giornata a letto

Cuscini come colonne

La vita finisce con la morte

Quindi, non c’è nulla di sbagliato

Nell’essere buoni con se stessi

Essere buoni con se stessi per una volta!

[Conclusione]

E nessun autobus, nessun capo, nessuna pioggia, nessun treno

Nessun autobus, nessun capo, nessuna pioggia, nessun treno

Nessun autobus, nessun capo, nessuna pioggia, nessun treno

Nessuna evirazione, nessuna castrazione

Nessuna autostrada, tangenziale, superstrada

Nessun autobus, nessun capo, nessuna pioggia, nessun treno

Nessun autobus, nessun capo, nessuna pioggia, nessun treno

Nessun autobus, nessun capo, nessuna pioggia, nessun treno

Spent the Day in Bed – Morrissey – Testo

[Verse 1]

Spent the day in bed

Very happy I did, yes

I spent the day in bed

As the workers stay enslaved

I spent the day in bed

I’m not my type, but

I love my bed

And I recommend that you

[Chorus]

Stop watching the news!

Because the news contrives to frighten you

To make you feel small and alone

To make you feel that your mind isn’t your own

[Verse 2]

I spent the day in bed

It’s a consolation

When all my dreams

Are perfectly legal

In sheets for which I paid

I am now laid

And I recommend to all of my friends that they

[Chorus]

Stop watching the news!

Because the news contrives to frighten you

To make you feel small and alone

To make you feel that your mind isn’t your own

[Bridge]

Oh time, do as I wish

Time, do as I wish

Oh time, do as I wish

Time, do as I wish

Oh time, do as I wish

Time, do as I wish

Oh time, do as I wish

Do as I wish

[Verse 3]

I spent the day in bed

You can please yourself

But, I spent the day in bed

Pillows like pillars

Life ends in death

So, there’s nothing wrong with

Being good to yourself

Be good to yourself for once!

[Outro]

And no bus, no boss, no rain, no train

No bus, no boss, no rain, no train

No bus, no boss, no rain, no train

No emasculation, no castration

No highway, freeway, motorway

No bus, no boss, no rain, no train

No bus, no boss, no rain, no train

No bus, no boss, no rain, no train

















