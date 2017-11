MK (Marc Kinchen) – 17: video, testo e traduzione

Marc Kinchen, in arte MK, è un deejay, producer e remixer statunitense attivo dal lontano 1989, ormai considerato una vera star mondiale della musica House. Inoltre con i suoi remix per artisti del calibro di Rihanna, Clean Bandit, London Grammar, Bastille, Pet Shop Boys, Ellie Goulding, Lana Del Rey e Sam Smith, tanto per citarne alcuni, MK è diventato uno dei più richiesti al mondo.

Rilasciato il 31 agosto 2017, Seventeen è il suo nuovo singolo, che ha chiuso una ricchissima tournée estiva negli States.





La canzone, è stata successivamente rilasciata nelle versioni Tchami Remix, In the Air Dub e CamelPhat Dub.

17 rappresenta l’anima house di MK, arricchita dalla melodia di Carla Monroe e su Spotify, ha superato i 9 milioni di streams, mentre il lyric video ha oltrepassato le 2 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete al video ufficiale che accompagna il brano, in rotazione radiofonica nazionale dal 17 (guarda caso) novembre.

A seguire il ripetitivo testo e la relativa traduzione in italiano.

MK – 17 traduzione (Download – Tchami Remix – In the Air Dub – CamelPhat Dub)

Nemmeno mi manchi tesoro

Allora perché ti desidero così tanto?

Mi sto rendendo ridicola, sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Lotterò per te, sai dove trovarmi

Tesoro, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Cavalcherò per te, tesoro, nuovecanzoni.com sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Nemmeno mi manchi tesoro

Allora perché ti desidero così tanto?

Mi sto rendendo ridicola, sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Link sponsorizzati









Lotterò per te, sai dove trovarmi

Tesoro, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Cavalcherò per te, tesoro, sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Nemmeno mi manchi tesoro

Allora perché ti desidero così tanto?

Mi sto rendendo ridicola, sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Lotterò per te, sai dove trovarmi

Tesoro, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Cavalcherò per te, tesoro, sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Nemmeno mi manchi tesoro

Allora perché ti desidero così tanto?

Mi sto rendendo ridicola, sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Lotterò per te, sai dove trovarmi

Tesoro, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Cavalcherò per te, tesoro, sono così entusiasta

Baby, ti guarderò le spalle, come se avessimo ancora diciassette anni

Powered by NuoveCanzoni.com













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi