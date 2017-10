Michele Bravi – “Tanto per Cominciare” è il nuovo singolo: audio e testo

Lo youtuber e cantante umbro Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, è tornato con il nuovo singolo che si intitola Tanto per Cominciare, rilasciato nei negozi e sulle piattaforme streaming il 27 ottobre 2017.

Niente male il brano, scritto da Fabio Gargiulo, Federica Abbate e Roberto Casalino, con produzione musicale di Francesco Katoo Catitti, che descrive tutta l’acidità della track, sottolineando la fermezza della parte lirica, che è fortemente caratterizzata da un sali e scendi di tensione vocale. La scrittura della canzone gioca sulla dilatazione e contrazione della metrica del suono e delle parole, creando un incedere acido e magnetico.

Definita come “un manifesto, una presa di posizione di chi sta cambiando ma non si sente diverso”, la canzone racconta l’inquietudine dell’animo creativo, quando prende coscienza di essere alla fine di un percorso e si sente ormai pronto ad intraprenderne un altro. Queste le parole di Bravi nei social network.

Tanto per cominciare è un manifesto acido e magnetico, una presa di posizione di chi sta cambiando ma non si sente diverso. È una canzone che racconta un atto di seduzione rispetto alla Vita e l’ossessiva voglia di non perderne nemmeno un istante, fino a consumarla. Questo primo frammento di musica apre le porte del “NuovePagineTOUR” e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte di venerdì 27!.

La tournée inizierà a novembre e queste solo le date:

FIRENZE

OBIHall ven, 03/11/17

PADOVA

Gran Teatro Geox sab, 04/11/17

MILANO

Fabrique dom, 05/11/17

ROMA

Atlantico ven, 10/11/17

NAPOLI

Casa della Musica – Federico I sab, 11/11/17

MODUGNO

Demode’ dom, 12/11/17

PERUGIA

Afterlife Live Club gio, 16/11/17

BOLOGNA

Estragon ven, 17/11/17

VENARIA REALE

Teatro della Concordia dom, 19/11/17

Come sempre, i tagliandi d’ingresso per assistere dal vivo ad uno dei concerti sono reperibili su TicketOne.

A seguire le parole che compongono questo pezzo, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Tanto per Cominciare testo – Michele Bravi (Download)

Amo fondermi, un po’ meno di confondere

le parole sono l’arma di chi non nasconde

la sua vera essenza nell’assenza di certezze

resta in piedi chi resiste al tempo e alle promesse

ora che tutto è diverso

non mi pensare diverso

riesco a sorridere a viso aperto contro il male detto tempo

che è fuori controllo

che conquisto ogni giorno

un palmo di terreno in più.

Ho tante cose

da imparare

non basterà una vita sola

ma tanto per… cominciare

consumerò per bene questa, prima che sia lei a consumare me

tanto per… cominciare

consumerò per bene questa, prima che sia lei a consumare me.

Amo stringere, un po’ meno chi costringe

orizzonti che ho tracciato come cicatrici sulla pelle

per poi spingermi un po’ oltre

le mie stesse aspettative messe spesso in discussione

ora che tutto è diverso

non mi pensare diverso

ho riempito solo qualche vuoto in più.

Ho tante cose

da imparare

non basterà una vita sola

ma tanto per… cominciare

consumerò per bene questa, fino all’ultima risposta

ho tante cose

da imparare

non basterà una vita intera

ma tanto per… cominciare

consumerò per bene questa, prima che sia lei a consumare me

tanto per… cominciare

ora che tutto è diverso

non mi pensare diverso

tanto per… cominciare.

Non mi guardare in modo diverso ora che tutto è diverso

tanto per cominciare

non giudicarmi diverso

ora che tutto è diverso

tanto per cominciare.

















