Max Gazzè e il nuovo album-raccolta Alchemaya con la canzone sanremese: tracklist ufficiale

Come ormai ben saprete, Max Gazzè parteciperà per la quinta volta al Festival di Sanremo. L’ultima sua partecipazione risale al 2013 (Sotto casa 7º posto).

A Sanremo 2018 (quest’anno senza eliminazioni) prenderà parte con la canzone La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, che sarà inclusa nell’album raccolta “Alchemaya”, che vedrà la luce il prossimo 9 febbraio.









Si tratta di un progetto principalmente dedicato alla sua opera sintonica con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga, che lo scorso anno il cantautore e bassista romano ha portato nei maggiori teatri italiani. Quell’evento era articolato in due parti: la prima è stata un’opera originale in cui Gazzè e il fratello Francesco hanno dato vita a nuove composizioni; la seconda parte ha invece proposto brani tratti dal suo repertorio storico, riarrangiati in chiave “sintonica”.

Il cofanetto Alchemaya, è disponibile in download digitale, nel doppio CD (che rappresentano idealmente i due atti del progetto), in triplo vinile e in triplo vinile con card autografata.

Il primo CD contiene una vera e propria opera sinfonica originale in undici tracce, un’opera contemporanea con forti influenze progressive, classiche ed elettroniche, con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga, 60 elementi diretti dal Maestro Clemente Ferrari. Il tutto è nato dalla ricerca personale di Gazzè degli ultimi trent’anni, su temi di storia, filosofia e fisica quantistica. Il secondo disco (che potremmo chiamare secondo atto), contiene alcuni dei successi di Gazzè (come il menzionato Sotto casa), rivestiti da un inedito arrangiamento orchestrale, rivisitati in chiave sintonica. Tra le tredici tracks del secondo CD, vi sono anche 3 nuove canzoni: Se soltanto, Un brivido a Notte e La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.

Appena dopo la cover, accedete alla tracklist ufficiale.

Tracklist Alchemaya – Max Gazzè album (2 Audio CD – 3 vinili – Triplo Vinile + Card Autografata – Download)

CD 1:

L’origine del mondo Enuma Elish Il diluvio di tutti Vuota dentro L’anello mancante Etereo La tavola di smeraldo Visioni ad Harran Bassa frequenza Alchimia Il progetto dell’anima

CD 2:

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno [ Inedito presentato a Sanremo 2018 ] Il timido ubriaco Il solito sesso Nulla Cara Valentina Edera Ti sembra normale Atto di forza Se soltanto [ Inedito ] La vita com’è Mentre dormi Un brivido a notte [ Inedito ] Sotto casa L’ultimo cielo Una musica può fare Verso un altro immenso cielo









