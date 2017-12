Martin Garrix & David Guetta – So Far Away feat. Jamie Scott & Romy Dya: guarda il video (con testo e traduzione)

Il dj e producer olandese Martin Garrix e il collega francese David Guetta, hanno unito le forze nella nuova produzione battezzata So Far Away, disponibile dal 30 novembre 2017.

Questa nuova canzone viene interpretata dal cantautore britannico Jamie Scott e dall’emergente cantante olandese Romy Dya, insieme a Guetta e Garrix, anche autori del testo.





La nuova canzone, ha debuttato per la prima volta il 30 luglio 2017 durante il Tomorrowland e originariamente, è stata interpretata da Ellie Goulding e James Arthur.

Il brano è niente male e parla di una coppia che si ama, senza riuscire mai a far funzionare la loro relazione.

E’ sinteticamente questo il significato di So Far Away, accompagnata dal video ufficiale diretto e prodotto da Damian Karsznia.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Martin Garrix & David Guetta – So Far Away traduzione (Download)

[Strofa 1: Jamie Scott]

Riaccendiamo la fiamma, riaccendiamo la fiamma

Dimmi dove sei, dimmi dove sei

Notti d’estate, luci intense

E le stelle cadenti, mi spezzano il cuore

[Pre-Ritornello 1: Jamie Scott]

Ti sto chiamando adesso, ma non rispondi

Ombre così vicine se è ancora abbastanza

Accendi un fiammifero, accendi un fiammifero

Baby, nell’oscurità, mostrami dove sei

[Ritornello: Jamie Scott]

Oh amore

Quanto mi manchi ogni giorno quando ti vedo in quelle strade

Oh amore

Dimmi che c’è un fiume in cui posso nuotare che ti riporterà da me

Perché non sono capace di amare un’altra persona

Non so come dimenticare il tuo viso

Oh amore

Dio, mi manchi ogni singolo giorno e ora sei così lontana

[Post-Ritornello: Jamie Scott]

Così lontana

[Strofa 2: Romy Dya]

Questo mi sta distruggendo, ti sto perdendo

Eravamo tutt’altro che perfetti, ma ne valeva la pena

Troppi litigi e piangevamo, ma non abbiamo mai detto che ci dispiace (o “detto scusa”)

Smettila di dire che mi ami

[Pre-Ritornello 2: Romy Dya]

Mi stai chiamando adesso, ma non posso rispondere

La tua ombra è ancora vicina e io sono ancora innamorata

L’estate è ormai finita, ma in qualche modo continua a spezzarmi il cuore

Avremmo potuto avere le nuovecanzoni.com stelle, oh

[Ritornello: Jamie Scott e Romy Dya]

Oh amore

Quanto mi manchi ogni giorno quando ti vedo in quelle strade

Oh amore

Dimmi che c’è un fiume in cui posso nuotare che ti riporterà da me

Perché non sono capace di amare un’altra persona

Non so come dimenticare il tuo viso

Oh amore

Dio, mi manchi ogni singolo giorno e ora sei così lontana

[Post-Ritornello 3: Romy Dya e Jamie Scott]

Così lontana

Così lontana

Oh, così lontano

Così lontano

[Conclusione: Romy Dya]

Oh amore

Quanto mi manchi ogni giorno quando ti vedo in quelle strade

Oh amore

Dimmi che c’è un fiume in cui posso nuotare che ti riporterà da me

Perché non sono capace di amare un’altra persona

Non so come dimenticare il tuo viso

Oh amore

Dio, mi manchi ogni singolo giorno mentre sei così lontano

