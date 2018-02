Marshmello x Lil Peep – Spotlight: audio, Tribute video, testo e traduzione

Lo scorso 12 gennaio il dj e produttore statunitense Marshmello ha rilasciato il nuovo singolo “Spotlight, una bella produzione il cui testo è stato interpretato dal rapper e cantautore Lil Peep, trovato senza vita dal suo manager, all’interno del suo tour bus il 15 novembre 2017. Dopo l’esame biologico effettuato dal medico legale, si è stabilito che il rapper classe 1996 è deceduto a causa di un’overdose accidentale di fentanyl e alprazolam (xanax).

Spotlight è l’addio agrodolce di Marshmello a questo ragazzo scomparso ad appena 21 anni, a quello che veniva considerato il pioniere del sottogenere Emo hip hop, che tuttavia in questo pezzo canta, facendolo piuttosto bene, tra l’altro.









Egli canta il dolore scaturito dalla rottura con la ragazza che amava e che continua ad amare alla follia, cercando di reprimere questa sofferenza attraverso l’alcol, anche se nella vita reale, purtroppo Lil faceva anche uso di marijuana, cocaina e funghi allucinogeni. Nelle ore precedenti alla morte, via Instagram, Peep dichiarava di aver assunto un fungo allucinogeno, marijuana e sei pastiglie di Xanax . Un post successivo mostrava la didascalia “Quando morirò mi amerete”. La domanda che sorge spontanea è: perché togliersi la vita a 21 anni?

Per ascoltare Spotlight su Youtube, cliccate sulla cover in basso.

Secondo me questa canzone è molto carina. Voi cosa ne pensate?

Lo scorso 19 gennaio, il producer ha reso disponibile il suo video tributo a Lil Peep (Spotlight Tribute Video), un filmato diretto da Daniel Malikyar a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire, la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Spotlight traduzione – Marshmello x Lil Peep (Download)

[Strofa 1]

Amarti è come una favola

Non ce la faccio a rispondere al telefono di nuovo

Stavolta, me ne starò solo, amico mio

Ancora una volta, sarò di nuovo tutto solo

[Pre-Ritornello]

Il sesso con te è come se stessi sognando, e

Voglio solo sentirti urlare ancora

Ora te ne sei andata, non posso crederci

Il tempo che ho passato con te mi inganna

Non mi interessa se credi in me

Mi chiedo ancora perché mi hai lasciato

Non mi interessa se mi credi

Mi chiedo ancora perché mi prendi in giro (o “mi tormenti”)

[Ritornello]

E se sto prendendo questo nel modo sbagliato (o “e se ti ho fraintesa”)

Spero tu sappia che puoi dirmi qualsiasi cosa tu stia pensando

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Spero tu sappia che sono strafatto con tutti questi alcolici che sto bevendo

E se sto prendendo questo nel modo sbagliato (modo sbagliato)

Spero tu sappia che puoi dirmi qualsiasi cosa tu stia pensando

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Link sponsorizzati









[Strofa 2]

Quando la luce della luna illuminerà la tua pelle, vedrò te e lui

Non te e me, si, ma saremmo solo io e te, si

Quando il sole splenderà, ti sveglierai con la persona che ami

Non io e te, si, ma saremmo solo io e te, si

(Di nuovo tutto solo)

[Pre-Ritornello]

Il sesso con te è come se stessi sognando, e

Voglio solo sentirti urlare ancora

Ora te ne sei andata, non posso crederci

Il tempo che ho passato con te mi inganna

Non mi interessa se credi in me

Mi chiedo ancora perché mi hai lasciato

Non mi interessa se mi credi

Mi chiedo ancora perché mi prendi in giro

[Ritornello]

E se sto prendendo questo nel modo sbagliato (o “e se ti ho fraintesa”)

Spero tu sappia che puoi dirmi qualsiasi cosa tu stia pensando

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Spero tu sappia che sono strafatto con tutti questi alcolici che sto bevendo

E se sto prendendo questo nel modo sbagliato (modo sbagliato)

Spero tu sappia che puoi dirmi qualsiasi cosa tu stia pensando

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

[Conclusione]

Quando la luce della luna illuminerà la tua pelle, vedrò te e lui

Non te e me, si

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Quando il sole splenderà, ti sveglierai con la persona che ami

Non io e te, si

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

Ma quando mi metterai sotto i riflettori (riflettori)

(Riflettori, riflettori)

Powered by NuoveCanzoni.com

Marshmello, Lil Peep – Spotlight testo

[Scritto da: Lil Peep & Marshmello]

[Verse 1]

Lovin’ you is like a fairy tale

I just can’t pick up the phone again

This time, I’ll be on my own, my friend

One more time, I’m all alone again

[Pre-Chorus]

Sex with you is like I’m dreamin’, and

I just wanna hear you scream again

Now you’re gone, I can’t believe it

Time I spent with you deceivin’ me

I don’t care if you believe in me

I still wonder why you’re leavin’ me

I don’t care if you believe me

I still wonder why you tease me

[Chorus]

And if I’m takin’ this the wrong way

I hope you know that you can tell me whatever you’re thinkin’

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

I hope you know I’m faded, all this liquor I’m drinkin’

And if I’m takin’ this the wrong way (wrong way)

I hope you know that you can tell me whatever you’re thinkin’

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

[Verse 2]

When the moon hit your skin, I could see you and him

Not you and me, yeah, but it’s just you and me, yeah

When the sun shines above, you wake up with the one you love

Not you and me, yeah, but it’s just you and me, yeah

(All alone again)

[Pre-Chorus]

Sex with you is like I’m dreamin’, and

I just wanna hear you scream again

Now you’re gone, I can’t believe it

Time I spent with you deceivin’ me

I don’t care if you believe in me

I still wonder why you’re leavin’ me

I don’t care if you believe me

I still wonder why you tease me

[Chorus]

And if I’m takin’ this the wrong way

I hope you know that you can tell me whatever you’re thinkin’

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

I hope you know I’m faded, all this liquor I’m drinkin’

And if I’m taking this the wrong way (wrong way)

I hope you know that you can tell me whatever you’re thinkin’

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

[Outro]

When the moon hit your skin, I could see you and him

Not you and me, yeah

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

When the sun shines above, you wake up with the one you love

Not you and me, yeah

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

It’s when you put me in the spotlight (spotlight)

(Spotlight, spotlight)













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi