Mario Biondi – Devotion: video, testo e traduzione del nuovo brano

Il 9 marzo 2018 uscirà il nuovo album di Mario Biondi battezzato Brasil e Devotion è il nuovo singolo, disponibile dal 23 febbraio 2018.

Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano Rivederti, con il quale ha ottenuto la penultima posizione, davanti solo a Elio e le Storie Tese, il cantante catanese torna a promuovere il progetto, registrato e prodotto nella capitale brasiliana Da Mario Caldato e Kassin.

Scritto da Rogè & Gabriel Moura e da Gabriela Da Silva Riley, “Devotion” è un trascinante inno all’amore che colora il mondo di chi lo prova e ne riempie la vita in un continuo scambio di dare e avere con la persona amata. Per la cronaca, nel progetto sarà disponibile anche in portoghese con il titolo “Mundo Coloridão”.

Anything that pleases she asks for

anything she needs I will give

satisfy her thirst I will quench her

all I got, I will give, find a way

just to make it all hers.

Love is such a dreamy emotion

gets ya silly foolish unwound

When we want somebody’s sweet loving

we go blind, we get crazed

Start to act like a fool, like a clown.

Love is the best emotion

made for us to give and receive

someone with love’s devotion

has everything and nothing to fear

when we feel a touch… so tender

the words is bright as colors surround

then we feel a joy, we surrender

heart to heart in you I am found.

And when our hearts explode with love

a crowd is cheering

and then the people sing along as they come out

love makes the fireworks so high above seem nearer

love from the stratosphere a notion that surrounds

eyes shine bright as times comes

to a pause before us

a current energy so profound

it is a call to our

a power blazing fire

love from the stratosphere a notion that surrounds.

Anything that pleases she asks for

anything she needs I will give

satisfy her thirst I will quench her

all i got, I will give, find a way

just to make it all hers.

Mario Biondi – Devotion traduzione

Qualsiasi cosa lei gradisca, lei la chiederà

qualunque cosa abbia bisogno, gliela darò

soddisfare la sua sete, la disseterò

tutto ciò che ho, glielo darò, troverò un modo

solo per rendere tutto suo.

L’amore è proprio un’emozione da sogno

ti rende uno sciocco

Quando vogliamo il dolce amore di qualcuno

diventiamo ciechi, diventiamo pazzi

Inizia a comportarci come sciocchi, come pagliacci.

L’amore è la migliore emozione

fatta per dare e ricevere

qualcuno con devozione d’amore

ha tutto e nulla da temere

quando sentiamo un tocco … così tenero

le parole sono intense come i colori

allora proviamo una gioia, ci arrendiamo

cuore a cuore con te mi sono ritrovato.

E quando i nostri cuori esploderanno d’amore

una folla tiferà

e poi la gente canterà quando esce

l’amore fa esplodere così in alto i fuochi d’artificio da farli sembrare più vicini

amare dalla stratosfera una nozione che circonda

gli occhi brillano luminosi mentre il tempo

si ferma davanti a noi

una corrente energetica così profonda

è una chiamata alla nostra

un potente fuoco ardente

amare dalla stratosfera una nozione che circonda.

Qualsiasi cosa gradisca, lei la chiederà

qualunque cosa abbia bisogno, gliela darò

soddisfare la sua sete, la disseterò

tutto ciò che ho, glielo darò, troverò un modo

solo per rendere tutto suo.

