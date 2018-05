Maluma – Marinero: guarda il video e leggi il testo e la traduzione del nuovo brano

In data odierna il cantautore colombiano Maluma ha rilasciato il nuovo singolo Marinero, quarto brano che anticipa l’uscita dell’atteso terzo album in studio F.A.M.E., che verrà pubblicato il 18 maggio 2018.

Dopo Felices los 4, Corazón (feat. Nego do Borel) e El Préstamo, l’artista svela questa nuova, bella ma triste canzone, nella quale Maluma dice di essere stato un marinaio in cerca d’amore.

Il “povero” cantante sta soffrendo parecchio ed affoga i dispiaceri nell’alcol, perché ha perso la donna che amava ed il tutto per colpa sua.

Diretto da Mike Ho e lo stesso Maluma, il video ufficiale non sembra tuttavia l’attesa continuazione del precedente filmato, quello di El Préstamo, che se ricorderete, finì con il cantante, ormai circondato dalla polizia, in procinto di arrendersi.

Nella sua semplicità, è comunque un filmato molto ben fatto quello che vede Maluma a bordo di una nave, nei panni di un marinaio con il cuore infranto. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

Mentre mi davi il tuo cuore Ero un marinaio in cerca d’amore Percorrevo ogni porto come se niente fosse Più onde c’erano, più naufragavo Yeah, yeah

[Ritornello] Mentre mi davi il tuo cuore Ero un marinaio in cerca d’amore Percorrevo ogni porto come se niente fosse Più onde c’erano, più naufragavo

Mentre mi davi il tuo cuore Ero un marinaio in cerca d’amore Percorrevo ogni porto come se niente fosse Più onde c’erano, più naufragavo

[Ritornello] Mentre mi davi il tuo cuore Ero un marinaio in cerca d’amore Percorrevo ogni porto come se niente fosse Più onde c’erano, più naufragavo

[Strofa 2] Quei giorni, me li ricordo bene Ti già laureata e io a scuola Mi insegnavi cose ​​che mi hanno fatto innamorare E le praticavo con altre quando non eri Oggi mi pento di questo Sono un idiota, il mio ruolo era quello di farti del male Ti vedo e oggi me ne pento Perché quando sono tornato al molo era molto tardi, eh-yeh

Mentre mi davi il tuo cuore Ero un marinaio in cerca d’amore Percorrevo ogni porto come se niente fosse Più onde c’erano, più naufragavo

[Ritornello] Mentre mi davi il tuo cuore Ero un marinaio in cerca d’amore Percorrevo ogni porto come se niente fosse Più onde c’erano, più naufragavo

[Strofa 1] Smettiamo di soffrire, dicono tutti Piango perché ho queste ferite E dolori nell’anima Si che mi manchi Parlo sinceramente So che la colpa è mia per questo ti ho persa Parlavi e non ti ascoltavo Solo quand’eri nuda mi piacevi

Testo

[Autori: Chan El Genio, Kevin ADG, Edgar Barrera & Maluma]

[Intro]

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Yeah, yeah

[Verso 1]

Que pare de sufrir, eso todo el mundo dice

Lloro porque tengo cicatrices

Y dolores en el alma

Si que me has hecho falta

Hablo de mis entrañas para ser sincero

Sé que fui el culpable y por eso te pierdo

Hablabas, no te escuchaba

Sólo desnuda era que me gustabas

[Pre-Coro]

Ohhhh, sé llegó el momento

Sólo hay ruido en nuestra habitación

Y silencios que gritan “Adiós”





[Coro]

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Yeah, yeah, uoh-oh

Yeah, yeah, oh-oh-oh

Yeah, yeah, oh-oh

[Verso 2]

Aquellos días, que bien lo recuerdo

Tú ya graduada y yo en el colegio

Tú me ensañabas cosas que me enamoraban

Y practicaba con otras cuando no estabas

De eso me arrepiento hoy

Soy un idiota, mi papel fue lastimarte

Te veo y me arrepiento hoy

Porque cuando volví al muelle era muy tarde, yeh-yeh

[Pre-Coro]

Ohhhh, sé llegó el momento

Sólo hay ruido en nuestra habitación

Y silencios que gritan “Adiós”

[Coro]

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Yeah, yeah, uoh-oh

Yeah, yeah, oh-oh-oh

Yeah, yeah, oh-oh

[Verso 3]

Sin orgullo te dejo saber

Y algún día lo vas a entender

Si te dejo volar a otros brazos

Será por tu bien

[Coro]

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Mientras me dabas tu corazón

Yo era un marinero buscando amor

Iba por cada puerto como si nada

Entre más olas, más naufragaba

Yeah, yeah