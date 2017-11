Maluma feat. Nego do Borel – Corazón: ascolta il nuovo singolo (con testo e traduzione)

Si intitola Corazón l’atteso nuovo singolo del cantautore colombiano Juan Luis Londoño Arias, in arte Maluma, pubblicato il 3 novembre 2017.

Dopo la hit mondiale “Felices Los 4”, certificata due volte platino nella penisola e accompagnata da un videoclip da oltre un miliardo e cento milioni di visualizzazioni, il cantante torna con il rifacimento del successo del cantante brasiliano Nego do Borel, Você Partiu Meu Coração feat. Anitta e Wesley Safadão, colonna sonora dello scorso carnevale di Rio.





Felices Los 4 e Corazón saranno incluse nel terzo album in studio “X”, che farà seguito a Pretty Boy, Dirty Boy uscito nel 2015. Il progetto dovrebbe essere rilasciato il prossimo 24 novembre ed includerà 15 tracce.

Già presentato in Italia in occasione di due live interamente sold out andati in scena a Milano e Napoli, il brano è stato scritto da Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano, Jefferson Junior, Romeu R3, Umberto Tavares & Maluma, con produzione dei The Rudeboyz (producers di “Felices Los 4” e “Borro Cassette”), Umberto Tavares & Mãozinha.

La nuova versione propone alcune porzioni di testo differenti ed in spagnolo. Per ascoltarla su Youtube cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole che la compongono.

Maluma X Nego do Borel – Corazón traduzione (Download)

Va bene se rimedi, baby

Mi hai spezzato il cuore (Maluma baby)

Però amor mio non c’è problema, no, no

Ora posso dar via (cosa)

Un pezzetto ad ogni ragazza

Solo un pezzettino

Mi hai spezzato il cuore (ahimé il cuore)

Però amor mio non c’è problema, no, no

Ora posso regalare (cosa)

Un pezzetto ad ogni ragazza

Solo un pezzettino

Ora non venirmi più a raccontare quelle storiellee tesoro

Se fin dall’inizio avevo occhi solo per te

Nessuno mi ha detto quale fosse il problema

Ti piace andare in giro perché è estraneo a me

Ora cambiare il sistema tocca a me

Uscire con nuove donne, ripartire il cuore

Senza molto rammarico, adesso ti dico addio

Grazie mille, per te non ci sono più

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Non ho paura di dire addio

Voglio ripartire il mio cuore

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Adesso ti dico addio

Grazie mille, per te non ci sono più

(Maluma baby)

[Nego do Borel]

Mi hai spezzato il cuore (ahimé il cuore)

Ma amore mio, questo non è un problema, no, no

Ora ne rimarrà (cosa? Cosa?)

[Maluma]

Un pezzetto per ogni donna

Solo una piccola parte

[Nego do Borel]

Se non riesco neanche a conservare soldi

Chi può dire che posso conservare il rancore

Hai incasinato le cose per prima

Hai incasinato le cose per prima
La nostra storia è finita

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Non ho paura di dire addio

Voglio ripartire il mio cuore

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Adesso ti dico addio

Grazie mille, per te non ci sono più

Mi hai spezzato il cuore (ahimé il cuore)

Però amor mio non c’è problema, no, no

Ora posso regalare (cosa)

Un pezzetto ad ogni ragazza

Solo un pezzettino

Ciao Ciao

Non so parlare molto bene il portoghese

Voglio impararlo meglio

Pretty Boy baby, Dirty Boy baby

Maluma baby

Mi hai spezzato il cuore (Maluma baby)

Però amor mio non c’è problema

Solo un po’

(Maluma baby)

Corazón testo – Maluma feat. Nego do Borel

Alright to right, baby

Tu me partiste el corazón (Maluma baby)

Pero mi amor no hay problema, no, no

Ahora puedo regalar (qué)

Un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

Tu me partiste el corazón (ay mi corazón)

Pero mi amor no hay problema, no, no

Ahora puedo regalar (qué)

Un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

Ya no me vengas más con eso cuentos mami

Si desde un principio siempre estuve pa’ ti

Nunca me avisaron cual era el problema

Te gusta estar rodando por que me es ajena

Ahora me toco a mi cambiar el sistema

Andar con gatas nuevas, repartir el corazon

Sin tanta pena, ahora te digo goodbye

Muito obrigado, pa’ ti ya no hay

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

No tengo miedo de decir adios

Yo quiero repartir meu coração

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Ahora te digo goodbye

Muito obrigado, pa’ ti ya no hay

(Maluma baby)

[Nego do Borel]

Você partiu meu coração (ai, meu coração)

Mas meu amor, não tem problema, não, não

Que agora vai sobrar então (o quê? O quê?)

[Maluma]

Un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

[Nego do Borel]

Se eu não guardo nem dinheiro

Que dirá guardar rancor

Você vacilou primeiro

Nosso caso acabou

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

No tengo miedo de decir adios

Yo quiero repartir meu coração

Uooh uooh uohh, uooh uooh uohh

Ahora te digo goodbye

Muito obrigado, pa’ ti ya no hay

Tu me partiste el corazón (ay mi corazón)

Pero mi amor no hay problema, no, no

Ahora puedo regalar (qué)

Un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito

Xau Xau

Eu não sei falar muito bem português

Mais quero aprender

Pretty boy baby, dirty boy baby

Maluma baby

Tu me partiste el corazón (Maluma baby)

Pero mi amor no hay problema

Sólo un pedacito

(Maluma baby)

















