Maître Gims: ascolta il nuovo singolo Caméléon (con testo e traduzione)

Caméléon è il titolo del nuovo singolo del rapper congolese ma francese d’adozione, Maître Gims, pubblicato il 9 novembre 2017.

La nuova canzone anticipa il rilascio del terzo album in studio, che al momento in cui scrivo non ha né un titolo, né una release date. Al suo interno dovrebbe esserci anche Marabout (video), uscito lo scorso 12 maggio.





La traccia in oggetto è stata scritta e prodotta dall’interprete con la collaborazione di Renaud Rebillaud.

In Caméléon, Gandhi Djuna, aka Maître Gims, parla di una storia d’amore giunta ormai all’epilogo.

E' possibile ascoltare questo pezzo su Spotify

Caméléon – Maître Gims – Testo (Download)

[Couplet 1]

Okay, y’a toute une histoire derrière nous

Comment tu veux que j’donne des news ?

Ce n’est pas qu’une question de flouze

Et tu le sais, okay

Je n’veux pas vivre dans le doute

Y’a rien à comprendre au bord du gouffre

Le temps va trancher entre nous

(Okay)

[Pont]

Je t’ai senti partir et j’ai pris les devants

Malgré moi, tu m’attires, un peu comme un aimant

Mais, toi, tu dis “je t’aime” comme un caméléon

(Okay)

Je t’ai senti partir et j’ai pris les devants

Malgré moi, tu m’attires, un peu comme un aimant

Mais, toi, tu dis “je t’aime” comme un caméléon

(Okay)

[Pré-refrain]

On s’est promis des sentiments

Quand tu disais : “Oui”, moi, je disais : “Non”

Et on s’est laissé tomber

On s’est laissé tomber

Je t’en voulais pendant des années

Et toi qui disais : “Va, c’est du passé”

On s’est laissé tomber

On s’est laissé tomber

[Refrain]

On s’est promis des sentiments

Tu disais : “Oui”, moi, je disais : “Non”

On s’est laissé tomber

Laissé tomber

Je t’en voulais pendant des années

Et toi qui disais : “Va, c’est du passé”

On s’est laissé tomber

Laissé tomber

[Couplet 2]

Okay, non, c’est plus la peine d’insister

On s’était promis d’essayer

On a eu tort de s’accrocher

Trop compliqué, okay

Qu’est-ce qui ne va pas entre nous ?

Tout ça va finir par me rendre fou

Je n’étais pas au rendez-vous

Et toi non plus (okay)

[Pont]

Je t’ai senti partir et j’ai pris les devants

Malgré moi, tu m’attires, un peu comme un aimant

Mais, toi, tu dis “je t’aime” comme un caméléon

(Okay)

Je t’ai senti partir et j’ai pris les devants

Malgré moi, tu m’attires, un peu comme un aimant

Mais, toi, tu dis “je t’aime” comme un caméléon

(Okay)

[Pré-refrain]

On s’est promis des sentiments

Quand tu disais : “Oui”, moi, je disais : “Non”

Et on s’est laissé tomber

On s’est laissé tomber

Je t’en voulais pendant des années

Et toi qui disais : “Va, c’est du passé”

On s’est laissé tomber

On s’est laissé tomber

[Refrain]

On s’est promis des sentiments

Tu disais : “Oui”, moi, je disais : “Non”

On s’est laissé tomber

Laissé tomber

Je t’en voulais pendant des années

Et toi qui disais : “Va, c’est du passé”

On s’est laissé tomber

Laissé tomber

[Couplet 3]

Accorde-moi une dernière danse

Je veux savoir à quoi tu penses

Quand tu regardes dans le vide (tu regardais dans le vide)

Y’a ces sentiments que tu déguises (sentiments que tu déguises)

Toujours à jouer avec les mots (les mots)

Toujours à se rejeter la faute

J’peux comprendre que t’aies fini par dire stop

[Pré-refrain]

Mais on s’est promis des sentiments

Quand tu disais : “Oui”, moi, je disais : “Non”

Et on s’est laissé tomber

On s’est laissé tomber

Et je t’en voulais pendant des années

Et toi qui disais : “Va, c’est du passé”

On s’est laissé tomber

Laissé tomber

[Refrain]

On s’est promis des sentiments

Tu disais : “Oui”, moi, je disais : “Non”

On s’est laissé tomber

Laissé tomber

Je t’en voulais pendant des années

Et toi qui disais : “Va, c’est du passé”

On s’est laissé tomber

Laissé tomber





Maître Gims – Caméléon traduzione

[Strofa 1]

Ok, c’è una storia intera dietro di noi

Che notizie vuoi che dia?

Non è solo una questione di soldi

E lo sai, okay

Non voglio vivere nel dubbio

Non c’è niente da capire sull’orlo del baratro

Il tempo deciderà tra noi

(Ok)

[Ponte]

Ti ho sentita andartene a ho preso l’iniziativa

Mio malgrado, sono attratto da te, un po’ come un magnete

Ma tu dici “ti amo” come un camaleonte

(Ok)

Ti ho sentita andartene a ho preso l’iniziativa

Mio malgrado, sono attratto da te, un po’ come un magnete

Ma tu dici “ti amo” come un camaleonte

(Ok)

[Pre-Ritornello]

Ci siamo promessi dei sentimenti

Quando dicevi: “Sì” io dicevo, “no”

E ci siamo mollati

Ci siamo lasciati

Ti ho odiata per anni

E tu a dire: “andiamo, è acqua passata”

Ci siamo mollati

Ci siamo lasciati

[Ritornello]

Ci siamo promessi dei sentimenti

Dicevi: “Sì” io dicevo, “no”

Ci siamo lasciati

Lasciati

Ti ho odiata per anni

E tu a dire: “andiamo, è acqua passata”

Ci siamo mollati

Lasciati

[Strofa 2]

Okay, no, non vale più la pena di insistere

Avevamo promesso di provarci

Abbiamo sbagliato ad attaccarci

Troppo complicato, va bene

E quale sarebbe esattamente il nostro problema?

Tutto questo finirà per farmi impazzire

Non sono andato all’appuntamento

E nemmeno tu (okay)

[Ponte]

Ti ho sentita andartene a ho preso l’iniziativa

Mio malgrado, sono attratto da te, un po’ come un magnete

Ma tu dici “ti amo” come un camaleonte

(Ok)

Ti ho sentita andartene a ho preso l’iniziativa

Mio malgrado, sono attratto da te, un po’ come un magnete

Ma tu dici “ti amo” come un camaleonte

(Ok)

[Pre-Ritornello]

Ci siamo promessi dei sentimenti

Quando dicevi: “Sì” io dicevo, “no”

E ci siamo mollati

Ci siamo lasciati

Ti ho odiata per anni

E tu a dire: “andiamo, è acqua passata”

Ci siamo mollati

Ci siamo lasciati

[Ritornello]

Ci siamo promessi dei sentimenti

Dicevi: “Sì” io dicevo, “no”

Ci siamo lasciati

Lasciati

Ti ho odiata per anni

E tu a dire: “andiamo, è acqua passata”

Ci siamo mollati

Lasciati

[Strofa 3]

Concedimi un ultimo ballo

Voglio capire a cosa stai pensando

Quando guardi nel vuoto (guardi nel vuoto)

Ci sono questi sentimenti che mascheri (sentimenti che nascondi)

Stai sempre a giocare con le parole (le parole)

Stai sempre a scaricare la colpa

Capisco perché tu abbia deciso di dire stop

[Pre-Ritornello]

Ma ci siamo promessi dei sentimenti

Quando dicevi: “Sì” io dicevo, “no”

E ci siamo mollati

Ci siamo lasciati

E ti ho odiata per anni

E tu a dire: “andiamo, è acqua passata”

Ci siamo mollati

Lasciati

[Ritornello]

Ci siamo promessi dei sentimenti

Dicevi: “Sì” io dicevo, “no”

Ci siamo lasciati

Lasciati

Ti ho odiata per anni

E tu a dire: “andiamo, è acqua passata”

Ci siamo mollati

Lasciati

