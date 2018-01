Ludmilla: guarda il video di Cheguei e leggi la traduzione in italiano del brano disponibile anche nei remixes

Ludmila Oliveira da Silva è una cantautrice brasiliana classe 1995 e Cheguei è un singolo non proprio recentissimo, estratto dal secondo album in studio A Danada Sou Eu (2016).

Scritta da Wallace Vianna & Andre Vieira, si tratta di una canzone molto carina che fonde EDM e funk brasiliano, genere musicale con cui la cantante ha iniziato la carriera sotto lo pseudonimo di “MC Beyoncé”.









Il video ufficiale è disponibile dal 3 maggio 2017, è stato diretto da Felipe Sassi e vede la partecipazione di famose youtuber brasiliane e della drag queen e cantautrice di Santos, Lia Clark.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in portoghese che compongono questo pezzo, utilizzato anche negli stacchetti delle veline.

Dal 17 aprile 2017, la track è anche disponibile nei remix di Mister Jam e Ruxell.

Cheguei traduzione – Ludmilla (Download – Remixes)

[Ritornello]

Sono arrivata (sono arrivata)

Sono arrivata in tempo

Per intralciare la stron*a

E che si fo*ta

Voglio di più, che si faccia esplodere

Perché nessuno mi rovinerà la giornata

Faglielo sapere, puoi dirgli

Che sono arrivata (sono arrivata)

Sono arrivata in tempo

Per intralciare la stron*a

E che si fo*ta

Voglio di più, che si faccia esplodere

Perché nessuno mi rovinerà la giornata

Faglielo sapere, puoi dirgli

[Strofa]

Che sono arrivata con tutto

Sono arrivata per spaccare tutto

Guardami, spegni la luce e alza il volume

Il rogo represso

I falsi amici cospirano

Ho il dono di risvegliare l’invidia degli altri

[Pre-Ritornello]

Se non ti piace, siediti e piangi

Oggi sono dell’umore giusto per infastidire

Se non ti piace, siediti e piangi

Ma sono uscita di casa per provocare

[Ritornello]

Sono arrivata (sono arrivata)

Sono arrivata in tempo

Per intralciare la stron*a

E che si fo*ta

Voglio di più, che si faccia esplodere

Perché nessuno mi rovinerà la giornata

Faglielo sapere, puoi dirgli

Che sono arrivata (sono arrivata)

Sono arrivata in tempo

Per intralciare la stron*a

E che si fo*ta

Voglio di più, che si faccia esplodere

Perché nessuno mi rovinerà la giornata

Faglielo sapere, puoi dirgli

[Strofa]

Che sono arrivata con tutto

Sono arrivata per spaccare tutto

Guardami, spegni la luce e alza il volume

Il rogo represso

I falsi amici cospirano

Ho il dono di risvegliare l’invidia degli altri

[Pre-Ritornello]

Se non ti piace, siediti e piangi

Oggi sono dell’umore giusto per infastidire

Se non ti piace, siediti e piangi

Ma sono uscita di casa per provocare

[Ritornello]

Sono arrivata (sono arrivata)

Sono arrivata in tempo

Per intralciare la stron*a

E che si fo*ta

Voglio di più, che si faccia esplodere

Perché nessuno mi rovinerà la giornata

Faglielo sapere, puoi dirgli

Che sono arrivata (sono arrivata)

Sono arrivata in tempo

Per intralciare la stron*a

E che si fo*ta

Voglio di più, che si faccia esplodere

Oggi nessuno mi rovinerà la giornata

Faglielo sapere, puoi dirgli

[Conclusione]

Che sono arrivata

Ludmilla – Cheguei testo

[Refrão]

Cheguei (Cheguei)

Cheguei chegando

Bagunçando a zorra toda

E que se dane

Eu quero mais é que se exploda

Porque ninguém vai estragar meu dia

Avisa lá, pode falar

Que eu cheguei (Cheguei)

Cheguei chegando

Bagunçando a zorra toda

E que se dane

Eu quero mais é que se exploda

Porque ninguém vai estragar meu dia

Avisa lá, pode falar

[Verso]

Que eu cheguei com tudo

Cheguei quebrando tudo

Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som

A recalcada pira

Falsiane conspira

Pra despertar inveja alheia eu tenho dom

[Pré-refrão]

Se não gosta, senta e chora

Hoje eu tô afim de incomodar

Se não gosta, senta e chora

Mas saí de casa pra causar

[Refrão]

Cheguei (Cheguei)

Cheguei chegando

Bagunçando a zorra toda

E que se dane

Eu quero mais é que se exploda

Porque ninguém vai estragar meu dia

Avisa lá, pode falar

Que eu cheguei (Cheguei)

Cheguei chegando

Bagunçando a zorra toda

E que se dane

Eu quero mais é que se exploda

Porque ninguém vai estragar meu dia

Avisa lá, pode falar

[Verse]

Que eu cheguei com tudo

Cheguei quebrando tudo

Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som

A recalcada pira

Falsiane conspira

Pra despertar inveja alheia eu tenho dom

[Pré-refrão]

Se não gosta, senta e chora

Hoje eu tô afim de incomodar

Se não gosta, senta e chora

Mas saí de casa pra causar

[Refrão]

Cheguei (cheguei)

Cheguei chegando

Bagunçando a zorra toda

E que se dane

Eu quero mais é que se exploda

Porque ninguém vai estragar meu dia

Avisa lá, pode falar

Que eu cheguei (cheguei)

Cheguei chegando

Bagunçando a zorra toda

E que se dane

Eu quero mais é que se exploda

Hoje ninguém vai estragar meu dia

Avisa lá, pode falar

[Outro]

Que eu cheguei















