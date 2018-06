Luchè – Potere è il nuovo album in uscita: info e tracklist

Potere è il nuovo nonché quarto album in studio del rapper napoletano Luca Imprudente, in arte Luchè, che vedrà la luce il 29 giugno 2018, a quasi due anni dal fortunato Malammore, me ecco qualche informazione e tutte le versioni in commercio nel dettaglio.

Il disco è composto da sedici canzoni inedite racchiuse nel CD e nel vinile, oltre che nel formato digitale, ma l’album sarà anche disponibile in esclusiva su Amazon, nel CD autografato e nel doppio vinile autografato.

Classe 1981, questo rapper campano è indubbiamente uno dei più influenti in Italia ed i sempre più numerosi fan non vedono l’ora di avere tra le mani questo progetto, che propone featuring con Paola Imprudente, CoCo, Enzo Avitabile e soprattutto Gué Pequeno.





Queste le collaborazioni di Luché nel nuovo album, la cui cover è opera di Mecna, non nuovo nella creazione di copertine. Appena dopo trovate i titoli delle canzoni ed i link per l’eventuale acquisto.

Tracklist (Audio CD, vinile e download – CD Edizione Autografata, Vinile Edizione Autografata [doppio LP])

Intro [feat. Paola Imprudente] Potere / Il Sorpasso Nada Je Ce Credevo Facile Lv & Balmain [feat. Guè Pequeno] Torna Da Me Star Lo Sai Chi Sono [feat. CoCo] Diamanti Nei Denti 10 Anni Fa [feat. CoCo] Non Abbiamo Età Dormiamo Insieme Gli Altri Potere 2 [feat. Enzo Avitabile] Al Mio Fianco – Night Skinny Feat. Luchè (Audio)