James Blunt: ascolta il nuovo singolo Love Me Better (testo e traduzione)

Love Me Better è il titolo del nuovo singolo del cantautore britannico James Blunt, pubblicato nei digital store il 27 gennaio 2017, giorno dal quale è anche in rotazione radiofonica nazionale.

Si tratta del primo tassello della quinta era discografica battezzata The Afterlove, atteso album che vedrà la luce il prossimo 24 marzo per Atlantic Record, a poco meno di tre anni e mezzo dall’acclamato Moon Landing (disco di platino in UK e stabile per ben 33 settimane nella UK Top 40). Per la cronaca, il nuovo progetto vedrà la collaborazione di artisti come Ed Sheeran e Ryan Tedder.

Fino a qualche tempo fa, sembrava che il cantante inglese classe 1974, avesse volontà di abbandonare definitivamente il mondo della musica, ma per la gioia dei milioni di fans è ora tornato.

Questo grande artista ha sfornato questa gradevole canzone, che inizia con delle critiche rivolte a coloro i quali parlano male di lui, ma dopo di esse, inizia la canzone vera e propria, nella quale Blunt dice alla donna che ama, che come lo ama lei, non l’ha mai amato nessuna. Egli ammette di aver avuto rapporti occasionali, di essere uscito con altre persone, ma lei è davvero qualcosa di speciale e non gliene frega nulla se la gente dice cose brutte sul suo conto, in quanto ha accanto questa donna speciale che lo fa stare bene e con la quale vorrebbe stare per tutta la vita.

E’ sinteticamente questo il significato dell’inedito, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

Prima volevo tuttavia annunciarvi, che James si esibirà a Roma, il 12 novembre, il 13 novembre a Firenze e il 14 a Milano, con il suo The Afterlove Tour. I biglietti per assistere ad uno degli eventi, sono reperibili su TicketOne.

James Blunt – Love Me Better traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

La gente dice le cose più cattive

Sì, mi hanno dato dello stron*o, mi hanno chiamato in tanti modi

So di aver ho fatto delle cose che ammetto lo meritano

Ma questo … questo non significa che non faccia male

Ti ho vista fuori da un bar

Avrei voluto dire che “sei bellissima”

Ma ho usato questa parola in altre occasioni

Ora ho avuto la mia parte di notti squallide (oppure “rapporti occasionali”)

Perché avevo paura di fare le cose per bene

Quindi me la spassavo con chiunque

Link sponsorizzati









[Ritornello 1]

Ma poi baby, tu

Tu ami, amore, mi ami, mi ami di più

Tu ami, amore, mi ami, mi ami di più

Ci sono stati dei momenti in cui mi sono concesso

A un’altra persona, a una persona inferiore a te

Amore, amore, mi ami, mi ami di più

Mi ami maggiormente

[Verso 2]

Quando ti ho conosciuta stavo temporeggiando (o “annaspando”)

E baby so che tu sai che ho un occhio che vaga

Ma adesso su quest’auto stiamo andando da tua sorella

Tutto quello che cerco è qualcosa che duri per sempre

[Ritornello 2]

Baby poi tu

Tu ami, amore, mi ami, mi ami di più

Tu ami, amore, mi ami, mi ami di più

Ci sono già state persone che ho amato

Ma erano qualcosa di inferiore, perché tu

Amore, amore, mi ami, mi ami di più

[Post-Chorus]

Mi ami

Mi ami maggiormente

Mi ami

Mi ami di più

[Ponte]

La gente dice le cose più cattive

Sì, ma a dire il vero, non mi interessa cosa pensano

Ho qualcuno che sta sdraiato nel mio letto proprio accanto a me

Sì lei …. amore, amore, mi ama

Amore, amore, mi ama … mi ama di più

Mi ami maggiormente

[Ritornello 3]

Ci sono state volte in cui mi sono concesso

A qualcun altra, a qualcun altra inferiore a te

Amore, amore, mi ami, mi ami di più

Love Me Better – James Blunt – Testo

[Verse 1]

People say the meanest things

Yeah, I’ve been called a dick, I’ve been called so many things

I know I’ve done some shit that I admit deserves it

But that…that don’t mean it doesn’t sting

Saw you standing outside a bar

Would have said “you’re beautiful”

But I’ve used that line before

Now I’ve had my share of shallow nights

‘Cause I was scared to get it right

So I was hanging with whoever

[Chorus 1]

But baby then you…

You love, love, love me, love me better

You love, love, love me, love me better

There’s been times I gave myself

To someone else, to someone lesser than you

Love, love, love me, love me better

Love me better

[Verse 2]

When I met you I was treading water

And baby I know you know I got an eye that wanders

But right now in this car that we’re driving to your sister’s

All I’m lookin’ for is something that’s forever

[Chorus 2]

Baby then you…

You love, love, love me, love me better

You love, love, love me, love me better

There’ve been people that I’ve loved before

But they were something lesser, ‘cause you…

Love, love, love me, love me better

[Post-Chorus]

Love me

Love me better

Love me

Love me better

[Bridge]

People say the meanest things

Yeah, but truth be told, I don’t care what they think

I got someone who is lying in my bed right next to me

Yeah she….love, love, loves me

Love, love, loves me … loves me better

Love me better

[Chorus 3]

There’s been times I gave myself

To someone else, to someone lesser than you

Love, love, love me, love me better

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi