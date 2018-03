Lorenzo Fragola – Battaglia navale: audio e testo del nuovo singolo

Si intitola Battaglia navale il nuovo singolo di Lorenzo Fragola, pubblicato il 30 marzo 2018 come secondo estratto dal terzo album in studio Bengala, che vedrà la luce il 27 aprile 2018, a due anni di distanza dal fortunato Zero Gravity .

La nuova canzone è disponibile negli store digitali e in streaming; inoltre sempre da oggi, viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Dopo la title track Bengala, rilasciata a gennaio, il giovane cantautore catanese torna con quest’interessante pezzo, prodotto con la collaborazione di Mace, che rappresenta la nuova tappa di un percorso più maturo, che l’artista ha raccontato nei testi delle canzoni che comporranno la tracklist della terza attesissima era discografica, nella quale il perno è sempre e solo lui: dalla stesura delle tracce alla scelta dei collaboratori e alla supervisione totale del lavoro.

Battaglia Navale è caratterizzata da un beat che rimanda ad un altalenarsi di emozioni, che dà vita a una costruzione sonora “a onda”, un continuo saliscendi che non si interrompe e in cui le chitarre, suonate in studio da Lorenzo, si fondono con la parte elettronica

Il brano è stato firmato dall’interprete, che ha scelto “guerra” come prima parola della canzone, la stessa guerra che nasce dalla rabbia dando vita ad un viaggio ricco di difficoltà, turbamenti ma anche di rinascite.

In attesa del video ufficiale, vi lascio all’audio a cui è possibile accedere cliccando sulla cover in basso realizzata da Mecna, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Testo Battaglia navale (Download)





Guerra è

tra brivido e abitudine

limite

tra fuoco e gratitudine

su di me

su di me.

Notti che

lotto con i miei incubi

semplice

paura dei miei limiti

scomodi

da affrontare.

Perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare

Io non so nuotare, Battaglia navale

tra le mie parole e le mie paure

mille paranoie, mille notti buie.

Resto a galla a pensare

soffia vento maestrale

Tartine al Ginseng, rabbia ad affogare

s-s-solo (solo), solo (solo)

resto a galla a pensare

c’era un buco nel mare

Manila e big bang e il mio viaggio astrale

s-s-solo (solo), solo (solo)

Il singolo parla della solitudine e della paura nell’affrontare le scelte, in cui mi interrogavo su quale sarebbe stato il mio futuro. E’ stata un po’ come una sfida in mare aperto, combattuta a colpi di C7 e F4. Firmato Lorenzo Fragola.

Non soffia neanche il vento in faccia

ho perso la mia meta

cosa vuoi che faccia

se mi ha lasciato a metà-à-à.

Se ho puntato all’oceano, lasciato il porto

per rendermi conto che il viaggio è lungo

Non so se ritorno, non sono pronto

Ho nascosto il profumo di casa addosso

Nel caso ne avessi bisogno e nel caso mi svegliassi un giorno

Guardarmi allo specchio poi rendermi conto che non è il mio sogno in fondo

Perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare

Io non so nuotare, Battaglia navale

tra le mie parole e le mie paure

mille paranoie… su di me.

Resto a galla a pensare

soffia vento maestrale

Tartine al Ginseng, rabbia ad affogare

s-s-solo (solo), solo (solo)

resto a galla a pensare

c’era un buco nel mare

Manila e big bang e il mio viaggio astrale

s-s-solo (solo), solo (solo)

Solo, solo

Perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare

Io non so nuotare Battaglia navale

Solo, solo

Solo

Perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare (solo, solo)

Io non so nuotare Battaglia navale (solo, solo)

Solo, s-s-solo.