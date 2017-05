London Grammar e il singolo Big Picture: video ufficiale e traduzione del testo

Il prossimo 9 giugno vedrà la luce il secondo album in studio dei London Grammar, atteso progetto che nella versione standard includerà undici canzoni

La versione standard del progetto sarà composta da 11 nuove canzoni (qui i titoli e l’eventuale pre-order anche del CD e della versione in vinile), mentre l’edizione deluxe racchiuderà sette tracks (titoli ed eventuale pre-order).

Tra le tracks del disco il singolo Big Picture, al momento in cui scrivo uno dei quattro estratti. Gli altri sono “Rooting for You”, “Truth Is a Beautiful Thing” e “Oh Woman Oh Man” di cui abbiamo già avuto modo di parlare.

La canzone in oggetto è stata scritta dagli stessi London Grammar, trio composto da Hannah Reid, Daniel Rothman e Dominic Major, e prodotta con la collaborazione di Jon Hopkins.

Per quel che concerne il significato, nel brano la cantante si rivolge alla sua ormai ex fiamma, a cui non riserva di certo belle parole. Lei ha capito di “che pasta sia fatto” il suo ex, ha capito che in realtà non l’ha mai amata e che le ha detto tante menzogne.

Il video ufficiale è disponibile dallo scorso 1° febbraio ed è possibile vederlo nel canale Youtube del gruppo cliccando sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

London Grammar – Big Picture traduzione (Download)

[Verso 1]

Amore, che mi hai fatto?

La mia unica speranza è quella di lasciare che la vita vada avanti prima di me

E che mi distrugga su questa strada solitaria

Sono fatta di molte cose (o “ho molti aspetti”), ma non sono come te

[Ritornello]

Solo ora vedo il quadro generale

Ma giuro che queste ferite sono ok

Solo tu potevi ferirmi in un modo così perfetto stasera

Sarò anche cieca, ma tu mi hai fatto capire la differenza

Tra gli errori e quello che significavi per me

[Post-Ritornello]

Non dire che mi hai mai amato

Non dire che ti sia mai importato qualcosa

Il mio amico più oscuro era..

[Verso 2]

Hai dimenticato tutte le bugie che hai lasciato lì come se non fosse nulla

Sono invecchiate nell’aria

E ora non hai armi

Puoi anche cercare di avvicinarti alle persone che amo

Ma pensi davvero che che non sappiano di che pasta sei fatto?

[Ritornello]

Solo ora vedo il quadro generale

Ma giuro che queste ferite sono ok

Solo tu potevi ferirmi in un modo così perfetto stasera

Sarò anche cieca, ma tu mi hai fatto capire la differenza

Tra gli errori e quello che significavi per me

[Post-Ritornello]

Non dire che mi hai mai amato

Non dire che ti sia mai importato qualcosa

Il mio amico più oscuro era..

[Strumentale]

Big Picture – London Grammar – Testo

[Verse 1]

Love, what did you do to me?

My only hope is to let life stretch out before me

And break me on this lonely road

I’m made of many things, but I’m not what you are made of

[Chorus]

Only now do I see the big picture

But I swear that these scars are fine

Only you could’ve hurt me in this perfect way tonight

I might be blind, but you’ve told me the difference

Between mistakes and what you just meant for me

[Post-Chorus]

Don’t say you ever loved me

Don’t say you ever cared

My darkest friend was

[Verse 2]

Have you forgotten all the lies you left there so fresh

Turning old in the air

And now, you have no weapons

You can try to get close to those I love

Do you really think they don’t know what you’re made of

[Chorus]

Only now do I see the big picture

But I swear that these scars are fine

Only you could’ve hurt me in this perfect way tonight

I might be blind but you’ve told me the difference

Between mistakes and what you just meant for me

[Post-Chorus]

Don’t say you ever loved me

Don’t say you ever cared

My darkest friend

[Instrumental]

















