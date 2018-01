Lo Stato Sociale – Primati è l’album-raccolta con la canzone di Sanremo 2018 e altri due inediti: informazioni e tracklist

Quei simpaticoni de Lo Stato Sociale, prenderanno parte per la prima volta al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Una vita in vacanza” e per festeggiare questo meraviglioso evento, Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio rilasciano una raccolta battezzata Primati (Universal Music/Garrincha Dischi), disponibile dal 9 febbraio.

Il nuovo album de Lo Stato Sociale arriverà a quasi un anno di distanza dall’ultima fatica discografica “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”, rilasciato il 10 marzo 2017.









Per l’occasione, la band bolognese ha scelto di inserire 13 canzoni che hanno segnato il percorso del gruppo, dagli esordi fino a oggi, ma non finisce qui in quanto nel progetto è anche inclusa una nuova versione di “Sono così indie” (secondo singolo estratto dal debut album “Turisti della democrazia”, un brano ironico e auto-ironico il cui video interamente girato con un iphone4, ha visto la partecipazione di tantissimi artisti della scena indipendente italiana) e dulcis in fundo due brani inediti, uno dei quali feat. Luca Carboni (nell’altro, alcuni amici del gruppo presteranno a sorpresa la loro voce), scritti dopo l’uscita dell’ultimo disco.

Senza nulla togliere al repertorio della band, i pezzi forti di “Primati” sono proprio queste 4 tracks, quindi le novità, su tutte “Una vita in vacanza” (scritta e arrangiata dal gruppo, prodotta artisticamente e orchestrata da Fabio Gargiulo, con archi incisi e coscritti con Davide Rossi) che viene descritta come:

Un’arguta riflessione sul mondo del lavoro di oggi, in cui i regaz mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa ad identificare completamente l’individuo con la sua professione. É il racconto epico dello scontro fra il lavoro e la sua nemesi di sempre; la vacanza. Attraverso un elenco di professioni improbabili, il collettivo vuole spingere il pubblico a interrogarsi sui perché della nostra ricerca di definizione attraverso le scelte professionali.

La raccolta è disponibile in pre-order nel formato digitale e nel CD più DVD (anche ad edizione autografata), che racchiuderà i concerti al Forum di Assago (22 aprile 2017) e al Paladozza di Bologna (21 novembre 2015), per un totale di 41 pezzi live con 11 ospiti. I due filmati sono stati diretti da Paolo Santamaria e prodotti da Garrincha Dischi e Muse-X.

Il titolo gioca su un duplice significato, in quanto quelli de Lo Stato Sociale sono stati i primi in tante cose, come da loro sostenuto:

Siamo stati la prima band indipendente della propria generazione ad esaurire in un tour tutti i più grandi club italiani, la prima a riempire un palasport, la prima ad imporre prezzi popolari nei grandi eventi, la prima a superare il mezzo milione di fan su Facebook, la prima a mandare un singolo al primo posto in classifica e molte altre ancora. E poi vogliamo ricordare a tutti che soprattutto siamo delle scimmie…

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle 17 canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

s (CD + DVD Edizione Autografata e Speciale – CD + DVD – Download)

Una vita in vacanza (inedito – Pre-save su Spotify) Sono così indie 2018 + guests Fare mattina (inedito) Facile feat. Luca Carboni (inedito) Buona sfortuna Eri più bella come ipotesi Amarsi male Niente di speciale Io te e Carlo Marx In due è amore in tre è una festa C’eravamo tanto sbagliati La musica non è una cosa seria Abbiamo vinto la guerra Mi sono rotto il cazzo Quello che le donne dicono Amore ai tempi dell’Ikea Pop

DVD

1. ULTIMO CONCERTO DA GRAN FENOMENI (21 novembre 2015 – Paladozza – Bologna)

2. UN BEL CONCERTO DA MITOMANI (22 aprile 2017 – Forum – Assago (MI))









