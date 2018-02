Like I Do nuovo singolo di David Guetta, Martin Garrix e Brooks: video, testo e traduzione

David Guetta e Martin Garrix tornano a collaborare nel nuovo singolo Like I Do, dal 23 febbraio 2018 disponibile nelle piattaforme streaming e nei negozi digitali.

Dopo la fortunata collaborazione in "So Far Away" (decine di milioni tra streams e visualizzazioni del filmato), il dj e producer francese e il collega olandese hanno nuovamente unito le forze in questa nuova produzione tutta da ballare.









L’altro collega accreditato in questo pezzo è il meno conosciuto olandese Brooks.

La canzone è stata lanciata tramite il lyric video diretto da Damian Karsznia, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire le pochissime e ripetutissime parole in inglese e quelle tradotte in italiano.

Testo Like I Do – David Guetta, Martin Garrix e Brooks (Download)

[Autori: David Guetta, Sean Douglas, Giorgio Tuinfort, Robert Michael Bergin, Nick Seeley, Martin Garrix, Brooks, Talay Riley – Produttori: Giorgio Tuinfort, Brooks, Guetta & Garrix]

[Strofa] [x2]

Baby, ti penso

Quando sono tutta sola e sono le due e trenta

Scommetto che ci pensi anche tu

Nessuno ti ama quanto me (quanto me)

[Ritornello] [x2]

Quanto, quanto me

Quanto me

[Post-Ritornello]

Quanto me

[Strofa] [x2]

Baby, ti penso

Quando sono tutta sola e sono le due e trenta

Scommetto che ci pensi anche tu

Nessuno ti ama quanto me (quanto me)

[Ritornello] [x2]

Quanto, quanto me

Quanto me

[Post-Ritornello]

Quanto me

[Conclusione]

Baby, ti penso

Quando sono tutta sola e sono le due e trenta

Scommetto che ci pensi anche tu

Nessuno ti ama quanto me

David Guetta, Martin Garrix – Like I Do traduzione

[Verse] [x2]

Baby, I think of you

When I’m all alone and it’s half past two

Bet you think about it too

Ain’t nobody love you like I do (like I do)

[Chorus] [x2]

Like, like I do

Like I do

[Post-Chorus]

Like I do

[Verse] [x2]

Baby, I think of you

When I’m all alone and it’s half past two

Bet you think about it too

Ain’t nobody love you like I do (like I do)

[Chorus] [x2]

Like, like I do

Like I do

[Post-Chorus]

Like I do

[Outro]

Baby, I think of you

When I’m all alone and it’s half past two

Bet you think about it too

Ain’t nobody love you like I do













