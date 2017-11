Liam Gallagher – Come Back To Me: video ufficiale, testo e traduzione

Si intitola Come Back To Me il nuovo singolo di Liam Gallagher estratto dal disco d’esordio As You Were, pubblicato lo scorso 6 ottobre e certificato Oro in UK.

Dopo “Wall of Glass”, “Chinatown”, “For What It’s Worth” e “Greedy Soul”, il cantautore inglese classe ’72 torna a promuovere l’album con questa canzone, scritta con la collaborazione di Andrew Wyatt & Greg Kurstin, che l’ha anche prodotta.





Il video ufficiale è stato diretto da Shane Meadows e mostra principalmente un’esibizione dal vivo di Liam sulle note di questo pezzo.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e il testo.

Come Back To Me traduzione – Liam Gallagher (Download)

[Strofa 1]

Mi sono spinto troppo in là (o “sono andato così lontano”), le mie mani sono grandi (o “forti”)

Ma voglio toccarti

Perché so che ti senti sola

Ho visto la disperazione, ma ci tengo ancora

Il mio cuore è vicino

La mia testa sta esplodendo

[Ritornello]

Tutti là fuori dicono che sei stato un po’ troppo duro

Tutti là fuori dicono che stati mettendo alla prova l’uomo e Dio

Cercando di prendere la scena

Perché non torni da me?

Perché non torni da me?

Perché non torni da me?

[Strofa 2]

Stufo di me stesso, grazie a dio un po’ d’aiuto

Entro ed esco

Non mi stanco mai poi

Mi sballo, vengo salvato

Mi guardo le spalle, sono coraggioso

Le onde iniziano a infrangersi, il tuo cuore ha un presentimento

[Ritornello] [x2]

Tutti là fuori dicono che sei stato un po’ troppo duro

Tutti là fuori dicono che stati mettendo alla prova l’uomo e Dio

Cercando di prendere la scena

Perché non torni da me?

Perché non torni da me?

Perché non torni da me?

Liam Gallagher – Come Back To Me testo

[Verse 1]

I’ve gone so far, my hands are high

But I want to touch you

Cause I know you’re lonely

I’ve seen despair, but I still care

My heart is together

My head is exploding

[Chorus]

Everyone out there says you’ve been going a bit too hard

Everyone out there says you’ve been testing man and god

Trying to make the scene

Why don’t you come back to me?

Why don’t you come back to me?

Why don’t you come back to me?

[Verse 2]

Tired of myself, thank god some help

I’m comin’ and goin’

I can’t get enough in

Get high, get saved

Look out, be brave

The waves start to rolling, your heart on a feeling

[Chorus] [x 2]

Everyone out there says you’ve been going a bit too hard

Everyone out there says you’ve been testing man and god

Trying to make the scene

Why don’t you come back to me?

Why don’t you come back to me?

Why don’t you come back to me?

















