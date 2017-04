Lea Michele e il nuovo album Places: titoli e audio canzoni

Il 28 aprile 2017 è uscito per Columbia Records il secondo studio album di Lea Michele che si intitola Places, atteso disco disponibile nel classico CD, nel formato digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il secondo progetto della cantante e autrice statunitense, è stato prodotto da John Shanks, Xandy Barry dei Wax Ltd, Jon Levine, Andrew Hollander, Jesse Shatkin, Kyle Moorman e Toby Gad.





Al suo interno sono presenti 11 nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto Love Is Alive ed i promozionali Anything’s Possible, Run to You e Getaway Car.

Vi consiglio di ascoltare questo disco in quanto a mio parere è molto gradevole. Nel progetto l’artista racconta “semplicemente ciò che sono e dove mi trovo in questo momento esatto della mia vita“. A detta di Lea, Places è meno deprimente del disco d’esordio “in quest’album abbiamo indubbiamente ottenuto più positività rispetto al precedente“.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli degli altri brani ed il link per ascoltarli gratuitamente.

Tracklist Places – Lea Michele album (Reperibile su Amazon nei formati Audio CD e Digital Download)

Link sponsorizzati









Love is Alive 3:35 Heavy Love 3:40 Proud 2:59 Believer 3:56 Run to You [Audio] 3:37 Heavenly 3:44 Anything’s Possible 3:46 Getaway Car [Audio] 3:29 Sentimental Memories 4:28 Tornado 3:23 Hey You 3:07

Bonus tracks Edizione Giapponese

12. “Truce” 3:18

13. “Letting Go” 3:13

Streaming audio: per ascoltare le undici tracks incluse nell’album cliccate sulla copertina in basso ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi