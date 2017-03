Lea Michele: ascolta il nuovo bellissimo singolo “Love Is Alive” (testo e traduzione)

Love Is Alive è il titolo del singolo che segna il ritorno dell’attrice, cantante e ballerina statunitense Lea Michele, pubblicato il 3 marzo 2017.

L’inedito sarà incluso nel secondo studio album “Places”, che dovrebbe essere rilasciato quest’anno. Il disco, definito dall’artista come “un progetto ricco di positività”, farà seguito a Louder pubblicato a fine febbraio 2014, che Lea ha definito come un “disco triste”.

L’album dovrebbe essere composto da undici canzoni, alcune delle quali dovrebbero intitolarsi “Run to You”, “Sentimental Memories”, “Heavy Love”, “Anything’s Possible”, “Getaway Car”, “Hey You” ed il brano in questione, un pezzo che sprizza amore da tutti i pori.

Nel singolo, Lea parla infatti di questo sentimento, della forza esso ha in ognuno di noi: anche se l’amore è invisibile e difficilmente definibile, la Michele dice che vive in lei e che non le mancherà mai.

Loading...



Siete curiosi di ascoltare la nuovissima canzone? Potete farlo direttamente nel canale Youtube dell’artista cliccando sulla cover in basso.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo, che prossimamente sarà accompagnato dal videoclip (qui il teaser).

Love Is Alive – Lea Michele – Traduzione (Download)

Link sponsorizzati









Mi sveglia di notte

Bisognoso di condividere la propria luce

Non c’è nulla di più buio la fuori

Riscalda il sole che sorge

Bacia ognuno di noi

Non ricorda l’odio del passato

Oh, non potete sentirlo nella mia voce

Oh, non potete vederlo nei miei occhi

L’amore, l’amore è vivo in me

Quando la mia corona d’oro

Diventa una coppa di dubbi

Cerco di ricordare che tutto quello che serve è intorno a me

Oh, non potete sentirlo nella mia voce

Oh, non potete vederlo nei miei occhi

L’amore, l’amore è vivo in me

Oh, non potete sentirlo nella mia voce

Oh, non potete vederlo nei miei occhi

L’amore, l’amore è vivo in me

Oh, non potete sentirlo nella mia voce

Oh, non potete vederlo nei miei occhi

L’amore, l’amore è vivo

Oh, non lo percepisci nel mio tocco?

So che ne avrò sempre a sufficienza

L’amore, l’amore è vivo in me

Lea Michele – Love Is Alive testo

It wakes me up at night

Needs to share its light

It doesn’t get how dark it is outside

Warms the rising sun

It kisses everyone

It doesn’t remember the hate of yesterday

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive in me

When my golden crown

Becomes a cup of doubt

I try to remember all I need is all around

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive in me

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive in me

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive

Oh can’t you feel it in my touch?

Know that I’ll always have enough

Love, love is alive in me

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi