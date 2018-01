Laura Pausini: ascolta il singolo “Non è detto” dal futuro nuovo album (testo) + video

Aggiornamento: poco fa è uscito il video ufficiale. Buona visione.

Il prossimo 16 Marzo 2018, vedrà la luce il dodicesimo album in studio di Laura Pausini battezzato “Fatti sentire” (Hazte sentir nella versione spagnola) e il bellissimo “Non è detto” è il primo singolo estratto dal progetto.

La nuova canzone è stata rilasciata nelle piattaforme streaming e negli store digitali il 26 gennaio, giorno dal quale viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il brano è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e Niccolò Agliardi.

Prossimamente sarà disponibile il video ufficiale diretto dal veterano Gaetano Morbioli per Run Multimedia.

Il filmato ed è stato girato sulla spiaggia nera di Maratea in un’atmosfera fatta di colori desaturati, che esaltano la purezza dei sentimenti e lasciando spazio alla relazione tra due persone, senza sovrastrutture.

In attesa di poterlo vedere, è possibile ascoltare l’audio su Spotify cliccando sulla cover in basso. Sempre su Spotify è anche possibile ascoltare la versione in spagnolo Nadie ha dicho.

Testo Non è detto – Laura Pausini (Download – Versione spagnola Nadie ha dicho)

E tu coss aspettavi…

a dirmi quello che dovevi dire?

a non rischiare niente

non vai all’inferno e neanche sull’altare

e noi così distanti…

a sopportarci con educazione

la colpa non esiste

ma ognuno prenda la sua direzione.

Perdonami per questi giorni

non li ho saputi raccontare

avevo l’indirizzo nuovo e un posto per scappare.

E non è detto che mi manchi sempre

le cose cambiano improvvisamente

e certi angoli di notte non avranno luce mai

e non è detto che non provo niente

se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente

e se mi fido della forza di un ricordo casomai.

Prenditi l’ombrello

che sia il riparo sotto la tempesta

se quello che ti devo…

è avere il cuore dalla parte giusta.

Perdonami per questi giorni

non li ho saputi raccontare

ho un treno verso l’aeroporto e un volo tra 2 ore.

E non è detto che mi manchi sempre

le cose cambiano improvvisamente

e certi angoli di notte non avranno luce mai

e non è detto che non provo niente

se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente

perché mi fido della forza di un ricordo casomai.

(E non è detto) e non è detto

(e non è detto), non è detto.

Ma chi l’ha detto che non provo niente

quello che è stato rimarrà importante

come la piccola speranza che ci serve e che ti dai.

Perdonami per questi giorni

non ho saputo come fare.













